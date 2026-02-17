https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/luks-otel-zinciri-yonetim-kurulu-baskani-epstein-baglantisinin-ardindan-gorevinden-ayrildi-1103559007.html
Lüks otel zinciri yönetim kurulu başkanı Epstein bağlantısının ardından görevinden ayrıldı
Hyatt Otelleri yönetim kurulu başkanı Thomas Pritzker, Epstein ile olan bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından emekli olacağını duyurdu. 17.02.2026
10:32 17.02.2026 (güncellendi: 10:41 17.02.2026)
Hyatt Otelleri yönetim kurulu başkanı Thomas Pritzker, Epstein ile olan bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından emekli olacağını duyurdu.
Milyarder Thomas Pritzker, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan son dosyalarda Jeffrey Epstein ile olan bağlantılarının ortaya çıkmasının ardından Hyatt otelleri başkanlığından emekli olduğunu açıkladı.
Pritzker 16 Şubat pazartesi günü yaptığı açıklamada, Epstein ile iletişimini sürdürmesinin "korkunç bir karar" olduğunu söyledi.
Epstein dosyalarında Pritzker'in, finansçı Epstein'in 2008'deki cinsel suçlardan dolayı yaptığı anlaşmadan sonraki yıllarda onunla düzenli olarak iletişim halinde olduğu yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler, Pritzker ile Epstein’ın 2010 yılına kadar geriye giden uzun süreli bir iletişim olduğunu gösteriyor.
75 yaşındaki Pritzker, “Onlarla iletişimi sürdürmekte korkunç bir muhakeme hatası yaptım ve kendimi daha erken uzaklaştırmamış olmamın hiçbir mazereti yok. Epstein ve Maxwell’in eylemlerini ve verdikleri zararı kınıyorum; mağdurlarına yaşattıkları acı nedeniyle derin üzüntü duyuyorum” dedi.
Pritzker, Hyatt yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda Epstein ile olan bağlarından bahsetmedi. Pritzker’ın adı, yayımlanan ve kısmen sansürlenmiş Epstein’ın “küçük siyah defteri”nde yer alıyor.
Forbes'e göre Pritzker’ın tahmini net serveti 6,2 milyar dolar olup Pritzker ailesinin en zengin ikinci üyesi.