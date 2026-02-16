https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/paristeki-arap-dunyasi-enstitusune-baskin-eski-baskanin-epstein-ile-baglantisi-arastiriliyor-1103545739.html

Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsü'ne baskın: Eski başkanın Epstein ile bağlantısı araştırılıyor

Fransız polisinin, Epstein belgelerinde adı geçen, 2013’ten bu yana Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığını yürüten eski Kültür Bakanı Jack Lang ile ilgili... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Le Figaro gazetesinin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Fransız kolluk kuvvetleri, yakın zamana kadar Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu bilinen ve cinsel istismardan suçlanan eski Kültür Bakanı Jack Lang'ın başkanlığını yaptığı Paris merkezli Arap Dünyası Enstitüsü'nde (IMA) arama yaptı.Haberde, “Geçen haftaya kadar Jack Lang'in başkanlığını yaptığı Arap Dünyası Enstitüsü'nde Pazartesi sabahı aramalar başladı” ifadelerine yer verildi.Fransa Ulusal Mali Savcılığı, Jack Lang ve film yapımcısı kızı Caroline Lang hakkında 'vergi dolandırıcılığı kaynaklı para aklama’ suçlamasıyla soruşturma açmıştı. Savcılık soruşturmasının, Epstein dosyalarında geçen offshore şirket bağlantılarına dayandığı bildirilmişti.Eski bakan ve eşi, Amerikalı milyarderle olan bağlantıları nedeniyle sosyal medya üzerinden tehditler almaya başlamasının ardından 9 Ocak'ta polis koruması altına alınmıştı.Lang, Epstein ile geçmiş temaslarının ortaya çıkmasının ve hakkında mali soruşturma başlatılmasının ardından Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığı görevinden istifa etmişti. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 30 Ocak’ta yayımlanan Epstein belgelerinde Lang’ın isminin 600’den fazla kez geçtiği belirtilmişti.

