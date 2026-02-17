Türkiye
Kremlin: Cenevre’deki üçlü görüşmelerin iki saat içinde başlaması bekleniyor
Kremlin: Cenevre’deki üçlü görüşmelerin iki saat içinde başlaması bekleniyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceği... 17.02.2026
2026-02-17T12:52+0300
2026-02-17T12:52+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceğini, bugünkü temaslar sonrasında herhangi bir açıklama beklenmediğini belirtti.
2026
Sputnik Türkiye
Kremlin: Cenevre’deki üçlü görüşmelerin iki saat içinde başlaması bekleniyor

12:52 17.02.2026
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceği için bugünkü temaslar sonrasında herhangi bir açıklama beklenmediğini belirtti
