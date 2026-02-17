https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/kremlin-cenevredeki-uclu-gorusmelerin-iki-saat-icinde-baslamasi-bekleniyor-1103566615.html
Kremlin: Cenevre’deki üçlü görüşmelerin iki saat içinde başlaması bekleniyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceği...
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceğini, bugünkü temaslar sonrasında herhangi bir açıklama beklenmediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla kısa süre sonra başlaması beklenen müzakerelerin bugün ve yarın devam edeceğini, bugünkü temaslar sonrasında herhangi bir açıklama beklenmediğini belirtti.