İstanbul’da hafta sonu sert soğuk: Kar mı geliyor? Meteoroloji uzmanı yanıtladı

Şubat sonunda kar beklentisi artarken İstanbul'da sıcaklık geçen hafta sonu 23 dereceye çıktı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şubatta kısa süreli ısınmaların... 17.02.2026

Ocak sonunda şubat için kar beklentileri yüksekken, ay hem yağmurla kışı hem de güneşle baharı yaşatan sıcaklıklarla sürpriz yapıyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta sonu uzun süredir etkili olan soğuk havanın ardından sıcaklık 23 dereceye kadar çıktı.Hürriyet'e konuşan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, şubat ayında zaman zaman sıcaklıkların yükselmesinin normal olduğunu belirtti. Tek, “Bölgemiz açısından şubat ayının geçmiş yıllara ait istatistiklerine bakıldığında, 15-16-17’sinde iki-üç gün süren sıcaklık artışları görüldü. Şubatın son günlerinden bile daha sıcak günler yaşanabiliyor. Bu, daha önce de gözlemlendi. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar çıktığı durumlar sıra dışı değil” dedi.Tek, hafta sonu Marmara Bölgesi’nin güneyinde özellikle Bursa ve Balıkesir’de sıcaklıkların 27 dereceye kadar yükseldiğini aktardı. Akdeniz’de ise sıcaklıkların 20-21 derece civarında kaldığını belirten Tek, “Yani kuzey bölgeler, güneyden daha sıcak oldu. Bu tür durumlar, güneyli akışların olduğu dönemlerde sıkça görülüyor” ifadelerini kullandı.İstanbul’da hafta sonu keskin düşüş: Karla karışık yağmur mümkünAdil Tek, İstanbul’da hafta sonu sıcaklıklarının ciddi şekilde düşeceğini açıkladı. Tek, “Birçok modele baktığımızda, cuma günü 12 derece civarında olan gece sıcaklıkları, cumartesi öğle saatlerinde 4 dereceye kadar düşecek. Cumartesi akşamı soğuma daha da artacak. Bu aslında bir cephe geçişi ve beraberinde yağmur da var. Sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşebilir. Bu tür havalarda kar yağışı da mümkün, ancak topluluk modelleri karın zemine tutmayacağını gösteriyor. Yalnızca karla karışık yağmur hafta sonu görülecek” dedi.'İstanbul’da zeminde tutacak kar beklenmiyor'Tek, pazar günü sıcaklıkların 2 ila 5 derece arasında olacağını söyledi. “Şubat ayının son haftasında ise İstanbul’da zeminde tutacak kar beklenmiyor. Ancak şubatın son haftasında havada kar yağışı görülebilir, ancak zeminde kar oluşması yok denecek kadar az” ifadelerini kullandı.Trakya’ya kar uyarısı: Edirne’de zeminde tutabilirAdil Tek, cumartesi günü Trakya’da kar yağışının etkili olacağını belirterek, “Özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da kar bekleniyor. Edirne’de cumartesi öğle saatlerinden sonra kar zeminde tutmaya başlayabilir. İstanbul’a kadar ulaşmamasının nedeni ise deniz suyu sıcaklığı ve ısı adası etkisi. Ayrıca soğuk havanın merkezi biraz da Bulgaristan kaynaklı olduğu için kar, daha çok Edirne’de etkili oluyor” dedi.Tek, pazar günü karın Trakya’da zeminde kalacağını vurgulayarak, “Özetle iki gün boyunca Trakya’da kar yerini koruyacak. Bu kar yağışı, Çanakkale ve Bursa’nın yüksek kesimlerinde de etkili olacak. Daha sonra Batı Karadeniz’e doğru ilerleyerek Bolu, Düzce, Bartın ve Kastamonu gibi illerde de kar yağışı görülmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.Meteoroloji uzmanı Adil Tek, mart ayına ilişkin tahminlerini de paylaştı. Tek, “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır sözü bu yıl için geçerli değil. Mart ayı genel olarak mevsim normallerinde olacak. Modelleri incelediğimizde, mart ayının ortalama en yüksek sıcaklıkları başta 9-11 derece civarında iken, ay sonunda 15-17 dereceye kadar çıkıyor. En düşük sıcaklıklar ise genellikle 3-7 derece arasında değişiyor. Bu yıl da benzer bir mart ayı yaşamayı bekliyoruz” dedi.

252 60

