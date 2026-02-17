Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/islam-memis-kripto-parayla-zekat-olur-mu-1103554910.html
İslam Memiş: Kripto parayla zekat olur mu?
İslam Memiş: Kripto parayla zekat olur mu?
Sputnik Türkiye
Piyasalar uzmanı İslam Memiş "Kripto parayla zekat olur mu?" başlıklı köşe yazısında "Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T08:05+0300
2026-02-17T08:05+0300
ekonomi̇
i̇slam memiş
zekat
fitre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102870287_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_27ab78ac674bdf37d70ca6a35ef45491.jpg
Ramazan ayının gelmesiyle zekat ve fitre soruları gündem olurken piyasalar uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'teki köşe yazısında zekat ve filtre ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bir-sigara-grubuna-10-tl-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-lira-oldu-1103547488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/14/1102870287_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_2efe9851de7accc2c35412ee2c8eb820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇slam memiş, zekat, fitre
i̇slam memiş, zekat, fitre

İslam Memiş: Kripto parayla zekat olur mu?

08:05 17.02.2026
© AA / İslam Yakut İslam Memiş
 İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Piyasalar uzmanı İslam Memiş "Kripto parayla zekat olur mu?" başlıklı köşe yazısında "Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da karışıyor" değerlendirmesini yaptı.
Ramazan ayının gelmesiyle zekat ve fitre soruları gündem olurken piyasalar uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'teki köşe yazısında zekat ve filtre ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
" Zekât ve fitre için toplumun geneli ramazan ayını bekliyor. Zekât için ramazan ayının beklenmesine gerek olmasa da, toplumun örf ve âdetleri ramazan ayını işaret ediyor. Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da karışıyor."
"Zekât, İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi gereken belli miktarı ifade eder. 80.18 gram altından fazla malı olanlar, bu malın 40’ta 1’ni zekât olarak verir."

"Fitre nedir? Zengin Müslümanların, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği bir tür sadakadır. Dinayet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı ramazan fitresini 240 lira olarak açıkladı. Ancak bu tutar asgari olarak belirlendiğinden bir kişinin iftar yapabileceği gerçek tutar hesaplanmalı."

"Kripto paralar ile zekât veya fitre ödenmez. Sadece kâr ile ödenir. Kripto paralar helal mi, haram mı konusu tartışılması gereken ayrı bir konu. Ancak dijital varlığın toplam karşılığı 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa onun zekatı verilir. Düştü, yükseldi, kâr ettim, zarar ettim konusu değil bu. Varlığın 80.18 gramın üzerinde olması tartışmayı kapatır."
"Promosyon ile zekât verilir mi? Promosyon parası ile zekât verilmemesi tavsiye ediliyor. Adak kurbanı, zekât veya fitrenin bu paralarla ödenmemesi daha mâkbûl olur. Mücevher ve takıların zekatının hesaplanması nasıl olur? Pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli taşlı takılar dolar bazında hesaplanır. Çoğunluk değer, taş üzerinden hesaplanır. Yani, asıl değer altın veya gümüşü değil taşıdır. Kişinin değerli taşlı mücevharatı varsa takının önce dolar bazlı değeri hesaplanır, sonra TL değeri 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa TL üzerinden zekatı verilir."
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
EKONOMİ
Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi: Sigara fiyatları kaç lira oldu?
Dün, 18:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала