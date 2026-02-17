İslam Memiş: Kripto parayla zekat olur mu?

"Promosyon ile zekât verilir mi? Promosyon parası ile zekât verilmemesi tavsiye ediliyor. Adak kurbanı, zekât veya fitrenin bu paralarla ödenmemesi daha mâkbûl olur. Mücevher ve takıların zekatının hesaplanması nasıl olur? Pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli taşlı takılar dolar bazında hesaplanır. Çoğunluk değer, taş üzerinden hesaplanır. Yani, asıl değer altın veya gümüşü değil taşıdır. Kişinin değerli taşlı mücevharatı varsa takının önce dolar bazlı değeri hesaplanır, sonra TL değeri 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa TL üzerinden zekatı verilir."