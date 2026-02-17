İslam Memiş: Kripto parayla zekat olur mu?
© AA / İslam Yakut İslam Memiş
© AA / İslam Yakut
Abone ol
Piyasalar uzmanı İslam Memiş "Kripto parayla zekat olur mu?" başlıklı köşe yazısında "Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da karışıyor" değerlendirmesini yaptı.
Ramazan ayının gelmesiyle zekat ve fitre soruları gündem olurken piyasalar uzmanı İslam Memiş, Hürriyet'teki köşe yazısında zekat ve filtre ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Memiş, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
" Zekât ve fitre için toplumun geneli ramazan ayını bekliyor. Zekât için ramazan ayının beklenmesine gerek olmasa da, toplumun örf ve âdetleri ramazan ayını işaret ediyor. Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da karışıyor."
"Zekât, İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi gereken belli miktarı ifade eder. 80.18 gram altından fazla malı olanlar, bu malın 40’ta 1’ni zekât olarak verir."
"Fitre nedir? Zengin Müslümanların, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği bir tür sadakadır. Dinayet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı ramazan fitresini 240 lira olarak açıkladı. Ancak bu tutar asgari olarak belirlendiğinden bir kişinin iftar yapabileceği gerçek tutar hesaplanmalı."
"Kripto paralar ile zekât veya fitre ödenmez. Sadece kâr ile ödenir. Kripto paralar helal mi, haram mı konusu tartışılması gereken ayrı bir konu. Ancak dijital varlığın toplam karşılığı 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa onun zekatı verilir. Düştü, yükseldi, kâr ettim, zarar ettim konusu değil bu. Varlığın 80.18 gramın üzerinde olması tartışmayı kapatır."
"Promosyon ile zekât verilir mi? Promosyon parası ile zekât verilmemesi tavsiye ediliyor. Adak kurbanı, zekât veya fitrenin bu paralarla ödenmemesi daha mâkbûl olur. Mücevher ve takıların zekatının hesaplanması nasıl olur? Pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli taşlı takılar dolar bazında hesaplanır. Çoğunluk değer, taş üzerinden hesaplanır. Yani, asıl değer altın veya gümüşü değil taşıdır. Kişinin değerli taşlı mücevharatı varsa takının önce dolar bazlı değeri hesaplanır, sonra TL değeri 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa TL üzerinden zekatı verilir."