İngiltere’de ‘Trump korkusuyla’ kritik ekonomik hamle: Visa ve Mastercard tarihe mi karışacak?

İngiltere bankaları Trump korkularının ortasında Visa ve Mastercard alternatifini kurmayı planlıyor
İngiliz basınında yer alan kulis haberine göre Birleşik Krallık banka patronları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD merkezli ödeme sistemlerini kapatacağı korkusuyla bu iki sisteme alternatif ulusal bir sistem geliştirmek için ilk toplantıyı yapacak.
Londra merkezli The Guardian’ın haberine göre ilk toplantı perşembe günü (19 Şubat) Barclay bankasının Birleşik Krallık CEO’su Vim Maru başkanlığında toplanacak ve bir grup City finansörü ile eğer dünyada bu tarz bir problem olursa Birleşik Krallık ekonomisini işler kılmaya devam etmenin bedelini konuşacak.
City tarafından finanse edilen ancak hükümet destekli olan bu girişim yıllardır gündemdeydi. Ancak Trump’ın yakın dönemde Grönland konusunda NATO müttefiklerine yönelik tehditleri, ABD şirketlerine aşırı bağımlılığın İngiltere ödemelerini ve daha geniş ekonomiyi riske atabileceği yönündeki kaygıları artırdı.
Kart işlemlerinin yüzde 95’i
Birleşik Krallık, Ödeme Sistemleri Düzenleyicisi’nin 2025 tarihli raporuna göre, ülkedeki kart işlemlerinin yaklaşık yüzde 95’i Mastercard ve Visa’ya ait ödeme sistemleri üzerinden yapılıyor.
Ülke genelinde nakit kullanımının azalmaya devam etmesi, bu hakimiyeti çok daha kritik hale getirdi.
Habere göre, olası kesintinin etkisi çok geniş olabilir. Ayrıca, benzer endişeler Avrupa Birliği’nde de dile getiriliyor.
Avrupa Parlamentosu’nun ekonomik ve parasal işler komitesi başkanı Aurore Lalucq, geçen ay viral olan sert bir uyarı yayımladı.
Visa, Mastercard… acil mesele ödeme sistemimiz. Trump her şeyi kesebilir,” diyen Lalucq, “Gerisi şiir. Komisyonun ödeme sistemleri için Avrupa Airbus’ını (Airbus) acilen organize etmesini talep ediyorum: Uyarılmadığınızı söyleyemezsiniz.
2030’a kadar devreye girebilir
Ancak İngiltere AB’ye göre daha yumuşak bir tutum sergileyip Visa ve Mastercard ile dirsek teması halinde çalışıyor.
Yeni ödeme sisteminin 2030’a kadar devreye girmesinin muhtemel olduğu belirtiliyor.
Mastercard ve Visa, Birleşik Krallık’a bağlı olduklarını ve rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
Visa açıklamasında, tüketicilere ve işletmelere “en yüksek düzeyde dayanıklılık ve güvenilirlikle yenilikçi ve güvenli dijital ödemelere erişim” sağlamanın buna dahil olduğunu belirtti.
Mastercard ise şunları söyledi:
Her ölçekte işletmenin büyümesine ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olarak hem ülke içinde hem de küresel ölçekte ticareti desteklemeye kararlıyız.