İngiltere’de 16 yaş altına sosyal medya kısıtlaması gündemde: 'Aylar içinde harekete geçilecek'

17.02.2026

İngiltere hükümeti, 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenlemeyi hızla hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, mevcut kuralların çocukları internetin zararlı içeriklerinden koruyamadığını belirterek, “Bir şeyleri olduğu gibi bırakamayız” dedi.Londra’daki bir toplum merkezinde konuşan Starmer, 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağı ya da kısıtlama seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Üç aydır süren danışma sürecinden elde edilen kanıtlar doğrultusunda karar verileceğini belirten Starmer, düzenlemenin 'yıllar değil, aylar içinde' yürürlüğe konulabileceğini ifade etti.Starmer, yapay zeka sohbet robotlarının da çocuklar açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek bu alanda da düzenleme yapılacağını kaydetti. Özellikle otomatik kaydırma gibi kullanıcıyı uzun süre ekrana bağlayan özelliklerin de inceleme altında olduğunu söyledi.Yasağa ilişkin görüş ayrılıklarına da değinen Starmer, bazı kesimlerin 16 yaş altına tamamen sosyal medya yasağı getirilmesini savunduğunu, ancak çocuk hakları alanında çalışan NSPCC’nin (Ulusal Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği) bunun çocukları internetin daha “karanlık köşelerine” itebileceği uyarısında bulunduğunu aktardı.Starmer, çocukların sosyal medyayı eğitim ve iletişim gibi faydalı amaçlarla da kullandığını belirterek, düzenlemenin dengeli bir çerçevede hazırlanacağını söyledi. Ailelerin de mevcut düzenlemelerin yetersiz olduğu görüşünde olduğunu dile getirdi.İngiltere'nin yanı sıra Portekiz , İspanya, Fransa, Türkiye de belirli yaş altına sosyal medya yasağı ve ya kısıtlaması gündemde. Geçen yılın sonunda Avustralya'da 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağı resmen yürürlüğe girmişti.

