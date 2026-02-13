https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/portekiz-13-16-yas-grubuna-sosyal-medya-icin-ebeveyn-izni-sarti-getiriyor-1103479725.html
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor
Sputnik Türkiye
Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarının yasaklanması ve 13-16 yaş aralığına sadece ebeveyn veya sınıf öğretmeni izniyle kullanım hakkı getirilmesi için ilk adımı attı.
2026-02-13T14:15+0300
2026-02-13T14:15+0300
2026-02-13T14:15+0300
dünya
sosyal medya yasağı
16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
portekiz
avrupa
sosyalist parti (ps)
sosyal demokrat partisi (psd)
meclis
madeira
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_018edbc33f50ca5390547f2efd886a96.jpg
Portekiz'de iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylanarak son halini alması için komisyona gönderildi.Meclis, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya ve diğer platformlara erişimini yasaklayan, 13-16 yaşlarındaki çocuklar için ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni zorunluluğu getiren tasarıyı PSD, Sosyalist Parti (PS), hayvan hakları partisi PAN ve Madeira adasında faaliyet gösteren Halk İçin Birlikte (JPP) partisinin lehte oylarıyla onayladı.Tasarıya hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile muhalefetteki Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) ise aleyhte oy kullandı.Nihai oylama için meclise gelecekBundan sonraki aşamada meclisteki bir komisyonda görüşülecek olan tasarı, nihai oylama için tekrardan meclis genel kuruluna getirilecek.Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon euroya kadar para cezası verilmesi de tasarıda yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/15-yas-altina-sosyal-medya-duzenlemesi-oyun-platformlari-kapatilacak-mi-1103423401.html
portekiz
madeira
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1b/1103062800_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ff73a518a728b5c1f8e10745ad6eee6a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sosyal medya yasağı, çocuklar, 13 yaş altı, ebeveyn izni, portekiz, ülkeler, haberler, sosyal medya haberleri, dünya haberleri
sosyal medya yasağı, çocuklar, 13 yaş altı, ebeveyn izni, portekiz, ülkeler, haberler, sosyal medya haberleri, dünya haberleri
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor
Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarının yasaklanması ve 13-16 yaş aralığına sadece ebeveyn veya sınıf öğretmeni izniyle kullanım hakkı getirilmesi için ilk adımı attı.
Portekiz'de iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylanarak son halini alması için komisyona gönderildi.
Meclis, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya ve diğer platformlara erişimini yasaklayan, 13-16 yaşlarındaki çocuklar için ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni zorunluluğu getiren tasarıyı PSD, Sosyalist Parti (PS), hayvan hakları partisi PAN ve Madeira adasında faaliyet gösteren Halk İçin Birlikte (JPP) partisinin lehte oylarıyla onayladı.
Tasarıya hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile muhalefetteki Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) ise aleyhte oy kullandı.
Nihai oylama için meclise gelecek
Bundan sonraki aşamada meclisteki bir komisyonda görüşülecek olan tasarı, nihai oylama için tekrardan meclis genel kuruluna getirilecek.
Tasarı mevcut haliyle, 13 yaşın altındakilere
sosyal paylaşım ağlarına erişimin tamamen yasaklanmasını, 13-16 yaş aralığına ise
ebeveyn veya sınıf öğretmeni izninden sonra yaş doğrulamasının yapılacağı dijital bir anahtar sistemi aracılığıyla
kullanım izni verilmesini öngörüyor.
Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon euroya kadar para cezası verilmesi de tasarıda yer alıyor.