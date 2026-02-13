Türkiye
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor
Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarının yasaklanması ve 13-16 yaş aralığına sadece ebeveyn veya sınıf öğretmeni izniyle kullanım hakkı getirilmesi için ilk adımı attı.
Portekiz'de iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylanarak son halini alması için komisyona gönderildi.Meclis, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya ve diğer platformlara erişimini yasaklayan, 13-16 yaşlarındaki çocuklar için ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni zorunluluğu getiren tasarıyı PSD, Sosyalist Parti (PS), hayvan hakları partisi PAN ve Madeira adasında faaliyet gösteren Halk İçin Birlikte (JPP) partisinin lehte oylarıyla onayladı.Tasarıya hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile muhalefetteki Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) ise aleyhte oy kullandı.Nihai oylama için meclise gelecekBundan sonraki aşamada meclisteki bir komisyonda görüşülecek olan tasarı, nihai oylama için tekrardan meclis genel kuruluna getirilecek.Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon euroya kadar para cezası verilmesi de tasarıda yer alıyor.
Portekiz 13-16 yaş grubuna sosyal medya için ebeveyn izni şartı getiriyor

14:15 13.02.2026
15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı
Portekiz, 13 yaş altı çocuklar için sosyal paylaşım ağlarının yasaklanması ve 13-16 yaş aralığına sadece ebeveyn veya sınıf öğretmeni izniyle kullanım hakkı getirilmesi için ilk adımı attı.
Portekiz'de iktidardaki Sosyal Demokrat Partinin (PSD) çocuklarda sosyal medya kullanımını düzenleyen yasa tasarısı mecliste onaylanarak son halini alması için komisyona gönderildi.
Meclis, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya ve diğer platformlara erişimini yasaklayan, 13-16 yaşlarındaki çocuklar için ebeveyn veya sınıf öğretmeni izni zorunluluğu getiren tasarıyı PSD, Sosyalist Parti (PS), hayvan hakları partisi PAN ve Madeira adasında faaliyet gösteren Halk İçin Birlikte (JPP) partisinin lehte oylarıyla onayladı.
Tasarıya hükümet ortaklarından Hristiyan Demokratlar (CDS-PP) ile muhalefetteki Yeşil Parti, Özgür, Sol Blok ve bir PS milletvekili çekimser oy kullanırken ana muhalefetteki Chega ve Liberal Girişim (IL) ise aleyhte oy kullandı.

Nihai oylama için meclise gelecek

Bundan sonraki aşamada meclisteki bir komisyonda görüşülecek olan tasarı, nihai oylama için tekrardan meclis genel kuruluna getirilecek.
Tasarı mevcut haliyle, 13 yaşın altındakilere sosyal paylaşım ağlarına erişimin tamamen yasaklanmasını, 13-16 yaş aralığına ise ebeveyn veya sınıf öğretmeni izninden sonra yaş doğrulamasının yapılacağı dijital bir anahtar sistemi aracılığıyla kullanım izni verilmesini öngörüyor.
Ayrıca, sosyal medya platformlarına sahip olan ve yasaya uymayan şirketlere 2 milyon euroya kadar para cezası verilmesi de tasarıda yer alıyor.
