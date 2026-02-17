https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/icisleri-bakani-ciftci-sureci-sabote-etmeye-kalkisanlara-asla-musaade-etmeyecegiz-1103560198.html

İçişleri Bakanı Çiftçi: Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz

Bakanlık görevinde ilk kez Valiler Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuştu. Bakan Çiftçi uyuşturucu ile... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T11:03+0300

2026-02-17T11:03+0300

2026-02-17T11:20+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103560440_0:149:3000:1837_1920x0_80_0_0_dd3f07393a73f16d302a1b306765250c.jpg

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiler Buluşması'nda konuştu. Terörsüz Türkiye süreci için 'Süreci sabote etmeye kalkışanlara asla müsaade etmeyeceğiz' diyen Bakan Çiftçi, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle ilgili mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizdi. Yemin töreninde yaşananlara ilişkin konuştu"Bakan Çiftçi'nin açıklamalardan öne çıkanlar şöyle; ✔ Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Her birimiz inanıyorum ki bu vatan aşkla bağlıyız. Özellikle ana muhalefet partisi milletvekillerinin yemin töreninde yaşattığı üzücü hadiseler, milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclis’imizin mehabetine yakışmamıştır. Milletimizin kardeşliğini pekiştiren sağduyulu bir duruş bizim ölçümüz ve prensibimiz olacaktır. Sabote edenlere izin vermeyeceğiz. Milletvekillerimiz yapılanları tasvip etmediklerini olaydan sonra da açıklamıştır.Terörsüz Türkiye mesajı✔ Şimdi, 40 yılda elde ettiğimiz başarıları taçlandıracağımız bir sürecin içerisindeyiz. “Terörsüz Türkiye” süreciyle inşallah ülkemizi ayağındaki prangalardan ebediyen kurtarmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin güçlü desteğiyle bugünlere gelen süreçte önemli bir aşamadayız. ✔İçişleri Bakanlığı olarak yürütülen çalışmaların hedefine ulaşması için diğer kurumlarımızla yakın koordinasyon içerisinde hareket edecek, üzerimize düşenleri yapacak, hukuk devletinin gereğini her şartta uygulayacağız. Süreci sabote etmeye kalkışanlara ve milletimizin kardeşliğini hedef alanlara da asla müsaade etmeyeceğiz.Uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele kararlılıkla sürdürülecek✔ Güvenlik güçlerimizin fedakârlıkları sayesinde suç örgütlerinden çetelere, terör örgütlerinden zehir ve insan tacirlerine kadar her alanda önemli başarılar elde ettik. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sıhhat ve afiyet diliyorum. Kahramanlarımızın her birine yürekten teşekkür ediyorum.✔Uyuşturucuyla mücadele istikbalimizi temin etmenin en temel şartlarından biridir. Bu alanda daha güçlü, daha kararlı bir mücadele yürüteceğiz. Asayiş suçları ve organize suç örgütleriyle mücadelede de aynı irade geçerli olacaktır. Allah’ın izniyle tek bir çocuğumuzu dahi çetelere kaptırmama azim ve gayreti içerisinde olacağız. Kumar ve yasa dışı bahisle mücadelede de tavrımız nettir. Milletimizin alın terine göz dikenlere fırsat vermeyeceğiz."

2026

