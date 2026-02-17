Hindistan ve Fransa savunma anlaşmasını yeniledi: Füze üretimine yönelik ortak girişim anlaşması imzalandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/hindistan-ve-fransa-savunma-anlasmasini-yeniledi-fuze-uretimine-yonelik-ortak-girisim-anlasmasi-1103582412.html
Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Randhir Jaiswal yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yeni Delhi'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Hindistan ve Fransa'nın savunma işbirliği anlaşmasını yenilediğini söyledi.
Jaiswal'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
Hindistan Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında Savunma İşbirliği Anlaşmasının Yenilenmesi. Bunun anlamı nedir? Savunma işbirliğini derinleştiriyor. Hindistan'ın artan önemini destekliyor ve en iyi uygulamaların paylaşımını kolaylaştırıyor. Savunma platformlarının ortak tasarımını, ortak geliştirilmesini ve ortak üretimini ilerletiyor.
Ayrıca, iki ülke arasında Hindistan'ın Bharat Electronics Limited şirketi ile havacılık şirketi Safran arasında Hindistan'da HAMMER füzeleri üretmek üzere bir ortak girişim anlaşması imzalandığı bildirildi.
Sistemi ağırlıklı olarak Hindistan kullanacak
Buna göre, HAMMER silah güdüm kitinin üretimi, tedariği, bakımı ve onarımı için teknoloji ortağı olarak hizmet verecek bir Mükemmeliyet Merkezi'ni yönetecek. Bu sistemin başlıca kullanıcıları Hindistan Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olacak.
HAMMER (Highly Agile Modular Munition Extended Range), Safran tarafından geliştirilen, Fransız yapımı uzun menzilli, yüksek hassasiyetli havadan karaya güdümlü bir silah. Genellikle füze olarak tanımlansa da, özünde güdümlü bir bomba sistemi olarak biliniyor.