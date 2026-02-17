https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/gida-sektorunun-koklu-isimlerindendi-uretimi-durdurdu-fabrikasini-satisa-cikardi-1103576778.html
Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı
Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gündoğdu Gıda, üretimi durdurma kararı aldı. Şirket fabrikasını da satışa çıkardığını açıkladı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T17:53+0300
2026-02-17T17:53+0300
2026-02-17T17:53+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
kap
satış
üretim
üretim merkezi
fabrika
gündoğdu gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6c98821d27429e4c7f50e455cf78a57.jpg
Şarküteri ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretimini gerçekleştiren Gündoğdu Gıda üretim faaliyetlerine son verdi. Şirket bu kararı tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlardan dolayı aldığını açıkladı. Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği de duyuruldu. Borsa'da en fazla değer kazanan gıda şirketlerinden biriydiHisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Fabrikasını 284 milyon liraya devrettiŞirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-39-yillik-et-firmasi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-talebi-reddedildi-1102939826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50314438ec08d487002a20b61167e3f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
borsa i̇stanbul, kap, satış, üretim, üretim merkezi, fabrika, gündoğdu gıda
borsa i̇stanbul, kap, satış, üretim, üretim merkezi, fabrika, gündoğdu gıda
Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı
Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gündoğdu Gıda, üretimi durdurma kararı aldı. Şirket fabrikasını da satışa çıkardığını açıkladı.
Şarküteri ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretimini gerçekleştiren Gündoğdu Gıda üretim faaliyetlerine son verdi. Şirket bu kararı tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlardan dolayı aldığını açıkladı. Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği de duyuruldu.
Borsa'da en fazla değer kazanan gıda şirketlerinden biriydi
Hisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan hammadde tedarik zorlukları, artan üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, şirketimiz ticari faaliyetlerine devam edecektir. "
Fabrikasını 284 milyon liraya devretti
Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklandı.