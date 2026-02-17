Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/gida-sektorunun-koklu-isimlerindendi-uretimi-durdurdu-fabrikasini-satisa-cikardi-1103576778.html
Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı
Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gündoğdu Gıda, üretimi durdurma kararı aldı. Şirket fabrikasını da satışa çıkardığını açıkladı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T17:53+0300
2026-02-17T17:53+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
kap
satış
üretim
üretim merkezi
fabrika
gündoğdu gıda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6c98821d27429e4c7f50e455cf78a57.jpg
Şarküteri ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretimini gerçekleştiren Gündoğdu Gıda üretim faaliyetlerine son verdi. Şirket bu kararı tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlardan dolayı aldığını açıkladı. Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği de duyuruldu. Borsa'da en fazla değer kazanan gıda şirketlerinden biriydiHisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Fabrikasını 284 milyon liraya devrettiŞirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-39-yillik-et-firmasi-iflasin-esigine-geldi-konkordato-talebi-reddedildi-1102939826.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50314438ec08d487002a20b61167e3f3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
borsa i̇stanbul, kap, satış, üretim, üretim merkezi, fabrika, gündoğdu gıda
borsa i̇stanbul, kap, satış, üretim, üretim merkezi, fabrika, gündoğdu gıda

Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı

17:53 17.02.2026
fabrika
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
Abone ol
Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gündoğdu Gıda, üretimi durdurma kararı aldı. Şirket fabrikasını da satışa çıkardığını açıkladı.
Şarküteri ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretimini gerçekleştiren Gündoğdu Gıda üretim faaliyetlerine son verdi. Şirket bu kararı tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlardan dolayı aldığını açıkladı. Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği de duyuruldu.

Borsa'da en fazla değer kazanan gıda şirketlerinden biriydi

Hisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan hammadde tedarik zorlukları, artan üretim maliyetleri ve fiyatlama güçlükleri nedeniyle şirketimizin gıda üretim faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, şirketimiz ticari faaliyetlerine devam edecektir. "

Fabrikasını 284 milyon liraya devretti

Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklandı.
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
EKONOMİ
Türkiye'nin 39 yıllık et firması iflasın eşiğine geldi: Konkordato talebi reddedildi
22 Ocak, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала