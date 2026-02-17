https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/gida-sektorunun-koklu-isimlerindendi-uretimi-durdurdu-fabrikasini-satisa-cikardi-1103576778.html

Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı

Gıda sektörünün köklü isimlerindendi: Üretimi durdurdu, fabrikasını satışa çıkardı

Türkiye'de gıda sektörünün önde gelen isimlerinden olan Gündoğdu Gıda, üretimi durdurma kararı aldı. Şirket fabrikasını da satışa çıkardığını açıkladı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Şarküteri ürünleri başta olmak üzere birçok gıda ürününün üretimini gerçekleştiren Gündoğdu Gıda üretim faaliyetlerine son verdi. Şirket bu kararı tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlardan dolayı aldığını açıkladı. Şirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği de duyuruldu. Borsa'da en fazla değer kazanan gıda şirketlerinden biriydiHisselerinin bir kısmı halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da son altı ayda en fazla değer kazanan gıda şirketi olmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Gündoğdu Gıda tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: Fabrikasını 284 milyon liraya devrettiŞirketin fabrikasının 284 milyon TL değerinde olduğu ve firmanın tüm öz kaynakları ile birlikte GND Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye satış yoluyla devredileceği açıklandı.

