Filistin: İsrail’in Batı Şeria'yı ilhak planlarına karşı tüm seçenekler masada

Tel Aviv yönetiminin aldığı yeni kararlara tepki gösteren Avadallah, İsrail'in Batı Şeria’daki toprakları "devlet arazisi" olarak adlandırarak dönüştürmeyi amaçlayan tüm uygulamalarının herhangi bir hukuki veya siyasi meşruiyetten yoksun olduğunu belirtti.Batı Şeria'nın Filistin toprağı olduğunu ve burada egemenliğin de yalnızca Filistin'e ait olduğu söyleyen Avdallah, "İsrail ne kadar denese de işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir hukuki veya siyasi gerçeklik meydana getiremez ve bu topraklarda kendi egemenliği varmış gibi gösteremez. 1967’de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde kurulu tek devlet Filistin devletidir. Egemenlik de yalnızca Filistin’e aittir" dedi.‘Hızla parça parça ele geçiriyorlar’Avadallah, "Filistin yönetimi, Filistin halkının haklarını korumak ve Filistin topraklarını İsrail'in kamulaştırma ve ilhakından korumak için mevcut tüm seçeneklere sahiptir, uluslararası mahkemelere başvurmak da bunlar arasındadır" diye konuştu.İsrail'in Filistin topraklarını hızla parça parça ele geçirmeyi sürdürdüğünü belirten Avdallah, Filistinlilerin topraklarında kalmaya devam etmesi ve direnişini sürdürmesinin işgalle mücadelede belirleyici unsur olduğunun altını çizdi.İsrail'in Batı Şeria ‘kararı’İsrail devlet televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da 1967'den bu yana ilk kez arazi kayıt sürecini yeniden başlatma kararı aldı.Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Adalet Bakanı Yariv Levin ve Savunma Bakanı Yisrael Katz tarafından sunulan teklif hükümet tarafından onaylandı.Karar kapsamında, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini oluşturan ve İsrail'in tam kontrolü altında bulunan C Bölgesi'nde toprakların "devlet mülkü" olarak kaydedilmesi planlanıyor.Süreç, mülkiyet tescili, satış izinleri ve harç tahsilatını kapsarken, Filistin yönetiminin bu bölgelerdeki yetkilerinin fiilen devre dışı bırakılması öngörülüyor.İsrail basınına göre hedef, 2030 yılına kadar C Bölgesi'nin yaklaşık yüzde 15'inin kademeli şekilde "tescillenmesi".İsrailli yetkililer, kararı "yerleşim faaliyetlerini güçlendirme" adımı olarak savunurken Filistin tarafı ve bölge ülkeleri ise bunu Batı Şeria'nın fiilen ilhakına zemin hazırlayan bir girişim olarak değerlendiriyor.

