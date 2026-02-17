https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/eric-trump-israilli-drone-ureticisine-yatirim-yapti-1103577462.html
Eric Trump, İsrailli drone üreticisine yatırım yaptı
Eric Trump, İsrailli drone üreticisine yatırım yaptı
Sputnik Türkiye
Eric Trump, İsrailli drone üreticisi Xtend’e yatırım yaparak şirketin halka arz sürecine katıldı. Yatırım, Xtend’in yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında halka açılmasını öngören birleşmenin parçası.
2026-02-17T18:34+0300
2026-02-17T18:34+0300
2026-02-17T18:34+0300
ekonomi̇
eric trump
i̇srail
drone
şirket
yatırım
abd
florida
bloomberg
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092007196_0:0:2273:1279_1920x0_80_0_0_c278ffc485312c5a5c90ce589f1e453d.jpg
Habere göre Xtend, Florida merkezli küçük ölçekli inşaat şirketi JFB Construction Holdings ile birleşerek borsaya kote olacak. Anlaşmanın toplam değerinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.Şirket hisseleri, birleşme duyurusunun ardından salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 yükseldi. Bloomberg işlem notuna göre hisseler salı sabahı haber beklenirken geçici olarak işleme kapatıldı.JFB Construction Holdings, anlaşmanın Eric Trump’ın yatırımıyla desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı olduğu belirtilen drone teknolojisi şirketi Unusual Machines de stratejik yatırımcılar arasında yer aldı.Haberde, Eric Trump’ın yatırımının, babasının denetimindeki Pentagon’un son dönemde artan şekilde odaklandığı drone sektörüne yöneldiğine dikkat çekildi.‘Öldürme başına düşük maliyet’Xtend bazı ürünlerini ‘low cost-per-kill’ yani ‘öldürme başına düşük maliyet’ ifadesiyle pazarlıyor.Şirket, Kasım ayında Pentagon’dan çok milyon dolarlık bir sözleşme kazandığını da duyurmuştu. Anlaşmanın, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin halka arz süreçlerine yönelik ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/altin-fiyatlari-bir-haftanin-en-dusuk-seviyesine-geriledi-altin-neden-dusuyor-1103576345.html
i̇srail
florida
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092007196_128:0:2148:1515_1920x0_80_0_0_bef68c03e723f8b663a2dc14e5376577.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eric trump, xtend, yatırım, halka arz, haberler, ekonomi haberleri
eric trump, xtend, yatırım, halka arz, haberler, ekonomi haberleri
Eric Trump, İsrailli drone üreticisine yatırım yaptı
Eric Trump, İsrailli drone üreticisi Xtend’e yatırım yaparak şirketin halka arz sürecine katıldı. Amerika basının haberine göre yatırım, Xtend’in yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında halka açılmasını öngören birleşmenin parçası. Şirketin sloganlarından biri 'öldürme başına düşük maliyet.'
Habere göre Xtend, Florida merkezli küçük ölçekli inşaat şirketi JFB Construction Holdings ile birleşerek borsaya kote olacak. Anlaşmanın toplam değerinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
Şirket hisseleri, birleşme duyurusunun ardından salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 yükseldi. Bloomberg işlem notuna göre hisseler salı sabahı haber beklenirken geçici olarak işleme kapatıldı.
JFB Construction Holdings, anlaşmanın Eric Trump’ın yatırımıyla desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı olduğu belirtilen drone teknolojisi şirketi Unusual Machines de stratejik yatırımcılar arasında yer aldı.
Haberde, Eric Trump’ın yatırımının, babasının denetimindeki Pentagon’un son dönemde artan şekilde odaklandığı drone sektörüne yöneldiğine dikkat çekildi.
‘Öldürme başına düşük maliyet’
Xtend bazı ürünlerini ‘low cost-per-kill’ yani ‘öldürme başına düşük maliyet’ ifadesiyle pazarlıyor.
Şirket, Kasım ayında Pentagon’dan çok milyon dolarlık bir sözleşme kazandığını da duyurmuştu. Anlaşmanın, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin halka arz süreçlerine yönelik ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.