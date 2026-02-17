Eric Trump, İsrailli drone üreticisine yatırım yaptı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/eric-trump-israilli-drone-ureticisine-yatirim-yapti-1103577462.html

Eric Trump, İsrailli drone üreticisi Xtend’e yatırım yaparak şirketin halka arz sürecine katıldı. Yatırım, Xtend’in yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma kapsamında halka açılmasını öngören birleşmenin parçası.

Habere göre Xtend, Florida merkezli küçük ölçekli inşaat şirketi JFB Construction Holdings ile birleşerek borsaya kote olacak. Anlaşmanın toplam değerinin 1.5 milyar dolar olduğu belirtiliyor.Şirket hisseleri, birleşme duyurusunun ardından salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 yükseldi. Bloomberg işlem notuna göre hisseler salı sabahı haber beklenirken geçici olarak işleme kapatıldı.JFB Construction Holdings, anlaşmanın Eric Trump’ın yatırımıyla desteklendiğini açıkladı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bağlantılı olduğu belirtilen drone teknolojisi şirketi Unusual Machines de stratejik yatırımcılar arasında yer aldı.Haberde, Eric Trump’ın yatırımının, babasının denetimindeki Pentagon’un son dönemde artan şekilde odaklandığı drone sektörüne yöneldiğine dikkat çekildi.‘Öldürme başına düşük maliyet’Xtend bazı ürünlerini ‘low cost-per-kill’ yani ‘öldürme başına düşük maliyet’ ifadesiyle pazarlıyor.Şirket, Kasım ayında Pentagon’dan çok milyon dolarlık bir sözleşme kazandığını da duyurmuştu. Anlaşmanın, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlerin halka arz süreçlerine yönelik ilgiyi artırabileceği belirtiliyor.

