Erdoğan Etiyopya'da: Afrika Boynuzu, yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:Abiy Ahmed: İşbirliği sürecekEtiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını ifade etti. Ahmed, X'teki sosyal medya hesabından "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi" ifadelerini kullandı.Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

