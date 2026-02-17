Erdoğan Etiyopya'da: Afrika Boynuzu, yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemeli
18:13 17.02.2026 (güncellendi: 18:55 17.02.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başakanı Abiy Ahmed
© TCCB / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, basın toplantısında "Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğini düşünüyoruz" derken İsrail'in Somaliland'i tanımasının 'ne Afrika Boynuzu'na ne Somali'ye faydası olmadığını' söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:
200'ü aşkın firmamızın 2,5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir.
Başbakan Sayın Abiy’in göreve başlamasından bu yana Etiyopya’nın ekonomik, siyasi dönüşümü için kendisini tebrik ediyorum.
Tüm dünyanın gözü Afrika boynuzu ve buraya çevrilmişken Etiyopya’nın önemi daha çok hissediliyor.
Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği çatışma ve acılara yenilerin eklenmesini asla istemiyoruz. Biz, bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirmesini ve Afrika boynuzunun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.
Bu minvalde İsrail’in Somaliland’i tanımasının ne Somali’ye ne Afrika Boynuzu’na faydası olmadığını söylemek istiyorum.
Etiyopya Müslüman toplumunun Ramazan-ı şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum.
Abiy Ahmed: İşbirliği sürecek
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ise Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü işbirliğini sürdürme kararlılıklarını ifade etti.
Ahmed, X'teki sosyal medya hesabından "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü işbirliğini pekiştirdi" ifadelerini kullandı.
Ahmed, iki ülke arasında stratejik işbirliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.
Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.