Epstein dosyaları sonrası Sarah Ferguson’a bağlı şirketler kapanıyor

Prens Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson’a bağlı altı şirket için tasfiye başvurusu yapıldı. Karar, ABD’de yayımlanan Epstein dosyalarında ortaya çıkan... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere'de prens ünvanından vazgeçen Andrew Mountbatten Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson ile bağlantılı altı şirketin kapatılma sürecine girdiği bildirildi. Ferguson'ın ismi, kısa süre önce ABD makamlarınca kamuoyuna açıklanan ve 'Epstein dosyaları' olarak anılan belgelerde defalarca geçtiği, ikili arasında yazışmaların olduğu ortaya çıkmıştı.İngiltere’nin resmi şirket kayıt kurumu Companies House verilerine göre, Ferguson’un tek direktörü olduğu altı şirket için kayıttan düşürme başvurusu yapıldı. Şubat 2026'nın başında Ferguson'ın yardım kuruluşu Sarah's Trust'ın da kapatılacağı duyurulmuştu.66 yaşındaki Sarah Ferguson, kamuoyunda York Düşesi unvanıyla tanınıyordu. Belgelerde, 2008 yılında çocuk istismarına teşvik suçundan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile 2011 yılına tarihlenen bazı e-posta yazışmaları yer aldı. Epstein ile yazışmaları ortaya çıkmıştıGeçen ay yayımlanan belgelerde Ferguson'ın Epstein ile yazışmalarında "Emrindeyim. Benimle evlen yeter" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı. 21 Eylül 2011 tarihli bir başka e-postada ise Epstein’ın bir erkek çocuk sahibi olduğunu duyduğunu belirterek tebrik mesajı gönderdiği görülüyor. Yazışmalarda, Epstein’ın kendisiyle yalnızca Andrew Mountbatten Windsor'a ulaşmak için arkadaşlık kurduğunu düşündüğünü ifade eden sözler de yer aldı.Belgelerdeki bazı mesajların, Epstein'ın 2008'deki mahkumiyetinin ardından yazıldığı da kaydedildi. Ferguson'un 2009'da Epstein'a 'her zaman istediği bir kardeş' olduğu için teşekkür ettiği ve 2011'de kamuoyu önünde ilişkisini sonlandırdığını açıklamasından bir ay sonra 'sevgili dostu'ndan özür dilediği ortaya çıktı.

