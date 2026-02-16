https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/kraliyet-ailesinde-epstein-depremi-buyuyor-prensesler-beatrice-ve-eugenie-de-listede-1103540496.html

Kraliyet ailesinde Epstein depremi büyüyor: Prensesler Beatrice ve Eugenie de listede

Kraliyet ailesinde Epstein depremi büyüyor: Prensesler Beatrice ve Eugenie de listede

16.02.2026

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni belgelerde, Prenses Beatrice ve Eugenie’nin isimlerinin yüzlerce kez geçtiği aktarıldı. Belgelerde özellikle anneleri Sarah Ferguson ile Epstein arasındaki temaslara dair yazışmaların yer aldığı bildirildi.Kraliyet yorumcularına göre, iki prensesin doğrudan bir suça karıştığına dair herhangi bir bulgu bulunmuyor. Ancak ebeveynleri Andrew Mountbatten-Windsor ve Sarah Ferguson’un Epstein ile olan ilişkileri, kamuoyunda yeni soru işaretlerine yol açtı.Miami buluşması ve tartışmalı yazışmalarBelgelerde, Ferguson’un Epstein’la 2009 yılında Miami’de bir araya geldiği ve Beatrice ile Eugenie’nin de bu buluşmaya katıldığına dair e-postaların yer aldığı ifade edildi. Ayrıca bazı yazışmaların kamuoyunda rahatsız edici bulunduğu belirtildi.Andrew Mountbatten-Windsor’un da Epstein’la ilişkisi nedeniyle uzun süredir eleştirildiği ve hakkındaki iddiaları daha önce reddettiği hatırlatıldı. Son belgelerle birlikte İngiliz polisinin yeni incelemeler yürüttüğü aktarıldı.Kamuoyu baskısı ve artan soru işaretleriKraliyet ailesine yakın isimler, iki prenses için 'sempati' oluştuğunu ancak ebeveynlerinin davranışlarının ilişkileri zorladığını dile getirdi. Saray çevrelerinde de konunun hassasiyetle takip edildiği belirtildi.Uzmanlar, artan kamuoyu baskısının ve medya ilgisinin davayı daha da görünür hale getirdiğini ifade etti. İngiltere Kralı Charles’ın da soruşturmalara destek vermeye hazır olduğu açıklandı.Kraliyet görevleri dışında bir hayatBeatrice ve Eugenie’nin resmi olarak çalışan kraliyet üyeleri olmadığı, ancak çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıkları aktarıldı. Her iki prensesin de evli olduğu ve kendi kariyerlerine odaklandığı belirtildi.Son gelişmelerin, aile içindeki dengeleri zorladığı ancak prensesler hakkında doğrudan bir suçlama bulunmadığı vurgulandı.

