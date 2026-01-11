İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına bilançosu açıklaması: 23 çatı uçtu, 28 ağaç devrildi, 1 bina 18 araç hasar gördü

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/istanbul-valiliginden-yagis-ve-firtina-bilancosu-aciklamasi-23-cati-uctu-28-agac-devrildi-1-bina-18-1102649421.html

İstanbul Valiliği, dünkü fırtına ve sağanak yağışın oluşturduğu hasarın bilançosunu açıkladı.Valilikten yapılan açıklamada, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.Fırtınalı ve yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak dün gün boyu ve özellikle akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Cumartesi günü İstanbul geneline metrekareye ortalama 30 kilogram yağış düştüğü tespit edilmiştir. Sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 23 çatı uçması, 28 ağaç devrilmesi, 80 su baskını, ⁠43 tehlike arz eden parça, ⁠18 hasar gören araç, ⁠1 hasar gören bina olmak üzere toplam 193 ihbar gelmiştir. Gelen ihbarlara ilgili birimlerce en hızlı şekilde müdahale edilmiş olup vatandaş mağduriyetlerinin en aza indirilmesi sağlanmıştır." denildi.'Sefer iptali yaşanmadı'Açıklamada, fırtına ve sağanak yağış nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sefer iptali yaşanmadığı, ⁠İDO seferlerinin sorunsuz şekilde yapıldığı kaydedildi.BUDO ve Şehir Hatları'na bağlı güzergahlarda 15 sefer iptali yaşandığı aktarılan açıklamada, ⁠İstanbul Boğazı transit gemi trafiğinin çift yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

