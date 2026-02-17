Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Addis Ababa’da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T17:52+0300
2026-02-17T17:52+0300
Etiyopya'daki Ulusal Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi tören düzenlendi.Başbakan Abiy Ahmed, Erdoğan'ı törende karşılarken, iki lider tören sonrası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor.
17:52 17.02.2026
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Addis Ababa’da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.
Etiyopya'daki Ulusal Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi tören düzenlendi.
Başbakan Abiy Ahmed, Erdoğan'ı törende karşılarken, iki lider tören sonrası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor.
