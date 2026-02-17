https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cumhurbaskani-erdogan-addis-ababada-1103576674.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında gittiği Addis Ababa’da, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Etiyopya'daki Ulusal Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi tören düzenlendi.Başbakan Abiy Ahmed, Erdoğan'ı törende karşılarken, iki lider tören sonrası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor.
Etiyopya'daki Ulusal Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için resmi tören düzenlendi.
Başbakan Abiy Ahmed, Erdoğan'ı törende karşılarken, iki lider tören sonrası görüşmeye geçti. Görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması ve ortak açıklama yapılması bekleniyor.