‘Avrupa ülkelerinin güvenlik danışmanları Cenevre’deki Ukrayna heyetiyle sürekli temas halinde’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Sergey Leşçenko, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin güvenlik danışmanlarının, Cenevre’de yürütülen... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Leşçenko, Ukrinform ajansına yaptığı açıklamada İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin güvenlik danışmanları, Cenevre’de yürütülen üçlü müzakerelerde Ukrayna delegasyonuyla ‘sürekli irtibat’ halinde olduğunu söyledi. Daha önce Sputnik’in diplomatik kaynakları, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya’nın ulusal güvenlik danışmanlarının, Cenevre’de Ukrayna ve ABD heyetleriyle, Ukrayna görüşmelerinin yan oturumlarında bir araya gelebileceğini belirtmişti.Sputnik muhabiri diplomatik bir kaynağa dayandırarak, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın güvenlik danışmanı Jonathan Powell’ın başkanlığındaki bir İngiliz heyetinin müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi edinmek üzere Cenevre’de görüşmenin yapıldığı yere geldiğini bildirmişti.Rusya, ABD ve Ukrayna arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne ilişkin yeni müzakere turu 17-18 Şubat tarihlerinde Cenevre’deki InterContinental Geneva otelinde gerçekleştiriliyor.

