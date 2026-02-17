https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevrede-rusya-abd-ve-ukrayna-arasindaki-ilk-gun-gorusmeleri-sona-erdi-1103580026.html
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
Sputnik Türkiye
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen üçlü müzakerelerin ilk günü sona erdi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T20:55+0300
2026-02-17T20:55+0300
2026-02-17T20:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
cenevre
rusya
abd
ukrayna
müzakere
vladimir medinskiy
steve witkoff
rustem umerov
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103570338_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7de5faa7f54788c95bffca4c8dfefc77.jpg
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme Rusça ile İngilizce dillerinde basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Görüşmede, çözüm sürecinin askeri, siyasi ve insani temel parametrelerinin ele alınacağı bildirilmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Kiev’in özellikle “enerji ateşkesi” konusunu gündeme getireceğini açıklamıştı.Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etti. Amerikan tarafına özel temsilci Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner başkanlık ederken, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’un başkanlık ettiği belirtildi.Sputnik’in diplomatik bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, görüşmenin yapıldığı bölgeye, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın güvenlik danışmanı Jonathan Powell’ın başkanlığındaki bir İngiliz heyeti de geldi. İngiliz tarafının, müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi edinmek istediği ifade edildi.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, salı günü yapılan temasların ardından herhangi bir detaylı açıklama ya da sonuç beklenmemesi gerektiğini, tarafların çalışmaya yarın devam edeceğini belirtmişti.Cenevre’de yarın ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in de yer aldığı ekonomik konulara yönelik çalışma grubunun toplantıları yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/cenevrede-rusya-abd-ukrayna-muzakereleri-basladi-1103572498.html
cenevre
rusya
abd
ukrayna
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103570338_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_047b7c9b4b559cf9c1ef01f1898835e3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cenevre, rusya, abd, ukrayna, müzakere, vladimir medinskiy, steve witkoff, rustem umerov, donald trump, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), i̇ngiltere
cenevre, rusya, abd, ukrayna, müzakere, vladimir medinskiy, steve witkoff, rustem umerov, donald trump, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), i̇ngiltere
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki ilk gün görüşmeleri sona erdi
Cenevre’de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri arasında Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik yürütülen üçlü müzakerelerin ilk günü sona erdi.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, yaklaşık dört buçuk saat süren görüşme Rusça ile İngilizce dillerinde basına kapalı şekilde gerçekleştirildi. Görüşmede, çözüm sürecinin askeri, siyasi ve insani temel parametrelerinin ele alınacağı bildirilmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Kiev’in özellikle “enerji ateşkesi” konusunu gündeme getireceğini açıklamıştı.
Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık etti. Amerikan tarafına özel temsilci Steve Witkoff ile ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner başkanlık ederken, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirill Budanov’un başkanlık ettiği belirtildi.
Sputnik’in diplomatik bir kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, görüşmenin yapıldığı bölgeye, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın güvenlik danışmanı Jonathan Powell’ın başkanlığındaki bir İngiliz heyeti de geldi. İngiliz tarafının, müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi edinmek istediği ifade edildi.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, salı günü yapılan temasların ardından herhangi bir detaylı açıklama ya da sonuç beklenmemesi gerektiğini, tarafların çalışmaya yarın devam edeceğini belirtmişti.
Cenevre’de yarın ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev’in de yer aldığı ekonomik konulara yönelik çalışma grubunun toplantıları yapılacak.