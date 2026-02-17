Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı

Rusya, ABD ve Ukrayna'nın temsilcileri, Ukrayna krizine diplomatik çözüm arayışlarına Cenevre'de devam ediyor.



Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakereler için Cenevre'yi seçti.



Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.



Basına kapalı yapılacak görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.



ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.