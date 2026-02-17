Türkiye
Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerin yeni turu bugün Cenevre'de gerçekleştiriliyor. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T15:59+0300
2026-02-17T15:59+0300
Rusya, ABD ve Ukrayna'nın temsilcileri, Ukrayna krizine diplomatik çözüm arayışlarına Cenevre'de devam ediyor. Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakereler için Cenevre'yi seçti.Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.Basına kapalı yapılacak görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
15:59 17.02.2026
Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürütülen müzakerelerin yeni turu bugün Cenevre'de gerçekleştiriliyor.
Rusya, ABD ve Ukrayna'nın temsilcileri, Ukrayna krizine diplomatik çözüm arayışlarına Cenevre'de devam ediyor.

Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakereler için Cenevre'yi seçti.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

Basına kapalı yapılacak görüşmelerin yarın da devam etmesi bekleniyor.

ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
UKRAYNA KRİZİ
'Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı militanların karşı saldırısını püskürttü'
13:50
