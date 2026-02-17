Türkiye
Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Evlerinde mahsur kalanlar var
Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Evlerinde mahsur kalanlar var
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınanın deniz seviyesini yükseltmesiyle bazı bölge sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığı bildirildi.
Kuvvetli fırtına Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de günlük hayatı olumsuz etkiledi.Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi üzerine kordon boyu sular altında kaldı.Bazı ilçe sakinlerinin su basması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.Küçükkuyu Belediyesi de suların tahliyesi için çalışmalara başladı.Ayvacık Belediyesi ise şiddetli yağmur sebebiyle dere yataklarından uzak durulması için anons yaparak uyarıda bulundu.
SON HABERLER
Çanakkale'de kuvvetli fırtına: Evlerinde mahsur kalanlar var

20:50 17.02.2026
© AA / Mehmet YavaşÇanakkale’nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtınanın deniz seviyesini yükseltmesiyle bazı bölge sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığı bildirildi.
Kuvvetli fırtına Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi'nde fırtına nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi üzerine kordon boyu sular altında kaldı.
Bazı ilçe sakinlerinin su basması nedeniyle evlerinde mahsur kaldığı ve kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.
Küçükkuyu Belediyesi de suların tahliyesi için çalışmalara başladı.
Ayvacık Belediyesi ise şiddetli yağmur sebebiyle dere yataklarından uzak durulması için anons yaparak uyarıda bulundu.
