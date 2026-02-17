https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bosna-hersekte-44-buyuklugunde-deprem--1103579584.html
Bosna Hersek’te 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Bosna Hersek’te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre saat 17.31’de kaydedildi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre Bosna Hersek'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Livno’nun yaklaşık 13 kilometre batı-kuzeybatısıyla Hırvatistan’ın Split kentinin 53 kilometre kuzey-kuzeydoğusu olduğu bildirildi.Sarsıntı, Hırvatistan’ın güney kesimlerinde, Dubrovnik dahil olmak üzere geniş bir alanda hissedildi. Bölgedekiler, depremin kısa sürdüğünü ancak güçlü ve tedirgin edici olduğunu ifade etti.
