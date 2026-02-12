https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/silide-62-buyuklugunde-deprem-1103459028.html
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Şili’nin orta kesimlerini güçlü bir deprem vurdu. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ovalle’de meydana geldi. Sarsıntının, 2019’dan bu yana bölgeyi etkileyen en büyük... 12.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-12T17:43+0300
2026-02-12T17:43+0300
2026-02-12T17:43+0300
dünya
şili
abd
deprem
deprem son dakika
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü
deprem fırtınası
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (SMSC), Şili’nin orta kesimindeki Coquimbo Bölgesi’nde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.Sarsıntının, yaklaşık 161 bin nüfuslu Coquimbo kentinin 96 kilometre güney-güneydoğusunda ve yaklaşık 77 bin 100 nüfuslu Ovalle’nin 25 kilometre güneyinde gerçekleştiği belirtildi.Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar ya da can kaybı bildirilmedi. Ayrıca tsunami uyarısı yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/erzincanda-41-buyuklugunde-deprem-1103406757.html
şili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şili, abd, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem fırtınası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
şili, abd, deprem, deprem son dakika, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi deprem araştırmaları enstitüsü, deprem fırtınası, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem
Şili’nin orta kesimlerini güçlü bir deprem vurdu. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ovalle’de meydana geldi. Sarsıntının, 2019’dan bu yana bölgeyi etkileyen en büyük deprem olduğu belirtiliyor.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (SMSC), Şili’nin orta kesimindeki Coquimbo Bölgesi’nde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Sarsıntının, yaklaşık 161 bin nüfuslu Coquimbo kentinin 96 kilometre güney-güneydoğusunda ve yaklaşık 77 bin 100 nüfuslu Ovalle’nin 25 kilometre güneyinde gerçekleştiği belirtildi.
Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar ya da can kaybı bildirilmedi. Ayrıca tsunami uyarısı yapılmadı.