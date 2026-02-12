https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/silide-62-buyuklugunde-deprem-1103459028.html

Şili’de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili’nin orta kesimlerini güçlü bir deprem vurdu. 6.2 büyüklüğündeki deprem, Ovalle’de meydana geldi. Sarsıntının, 2019’dan bu yana bölgeyi etkileyen en büyük... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (SMSC), Şili’nin orta kesimindeki Coquimbo Bölgesi’nde 6.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.Sarsıntının, yaklaşık 161 bin nüfuslu Coquimbo kentinin 96 kilometre güney-güneydoğusunda ve yaklaşık 77 bin 100 nüfuslu Ovalle’nin 25 kilometre güneyinde gerçekleştiği belirtildi.Depremin ardından ilk belirlemelere göre herhangi bir maddi hasar ya da can kaybı bildirilmedi. Ayrıca tsunami uyarısı yapılmadı.

