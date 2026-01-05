EGO'dan metroda bir köpeğin darp edildiği iddialarına ilişkin açıklama: 'Görevden uzaklaştırıldılar'

"Kamuoyunda hiçbir soru işaretine yer bırakmamak adına süreç burada bırakılmamıştır. Hayvanseverlerle yeniden iletişime geçilmiş, 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğin, gömüldüğü yerden alınarak, bağımsız ve uzman bir kurum tarafından tekrar ve kapsamlı şekilde incelemek istediğimiz söylenmiştir. Ankara Barosu yetkilileri de sürece dahil olmak adına köpeği gömüldüğü yerden alarak köpeğin darp edilip edilmediğinin tespiti amacıyla Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürmüştür. Buradaki yetkililer tarafından sürecin yaklaşık 15 gün sürebileceği bilgisi baro avukatlarına verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu sürenin kısaltılması ve incelemeye öncelik verilmesi resmi olarak talep edilmiştir. Ayrıca köpek herhangi bir vatandaşın adına kayıtlı olmadığı için resmi süreç gereği Tarım ve Orman Bakanlığınca adli işlem başlatılması adına bakanlık yetkililerine de talep yazısı iletilmiş, konuya müdahil olmaları istenmiştir. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince de bakanlık yetkilileri tarafından işlem başlatılmıştır. Öte yandan, soruşturmanın selameti açısından, iddiaya konu olan kişiler geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır."