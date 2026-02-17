https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bir-milyon-200-bin-liralik-kozmetik-urun-hirsizligi-2-supheli-tutuklandi-1103552795.html

Bir milyon 200 bin liralık kozmetik ürün hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı

Hatay’da kozmetik ürün satan 3 mağazadan 1 milyon 200 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kozmetik ürün satan bir firmanın 3 mağazasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.3 ay içinde gerçekleşen olaylarda 1 milyon 200 bin lira değerinde kozmetik ürün çalındığını tespit edildi.Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.​​​​​​​Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri kozmetik ürünler ele geçirildi.

