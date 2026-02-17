https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bir-milyon-200-bin-liralik-kozmetik-urun-hirsizligi-2-supheli-tutuklandi-1103552795.html
Bir milyon 200 bin liralık kozmetik ürün hırsızlığı: 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'da kozmetik ürün satan 3 mağazadan 1 milyon 200 bin lira değerinde ürün çaldıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı. 17.02.2026
Hatay’ın İskenderun ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kozmetik ürün satan bir firmanın 3 mağazasından hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.3 ay içinde gerçekleşen olaylarda 1 milyon 200 bin lira değerinde kozmetik ürün çalındığını tespit edildi.Ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve E.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda şampuan, el kremi, keratin, deodorant, göz kalemi, ruj ve benzeri kozmetik ürünler ele geçirildi.
