https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bir-ilk-rusyanin-dis-ticaretinde-rublenin-payi-yuzde-50yi-asti-1103555078.html

Bir ilk: Rusya’nın dış ticaretinde rublenin payı yüzde 50'yi aştı

Bir ilk: Rusya’nın dış ticaretinde rublenin payı yüzde 50'yi aştı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın dış ticaretinde geçen yıl yeni bir rekor yaşandı. Rublenin ülkenin dış ticaretindeki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T08:34+0300

2026-02-17T08:34+0300

2026-02-17T08:35+0300

ekonomi̇

rusya

ticaret

dış ticaret

i̇hracat

i̇thalat

rusya merkez bankası

karayipler

afrika

amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102803/56/1028035657_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_08dc963764f8de9e26da26db50bb3749.jpg

Sputnik, Rusya Merkez Bankası’nın dış ticaret verilerini inceleyerek rublenin ülkenin dış ticaretindeki payının tarihte ilk kez yüzde 50’inin üstüne çıktığı sonucuna ulaştı.Yapılan araştırma, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatından elde edilen gelirlerin yüzde 53.7'sinin ruble cinsinden gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Bir yıl önce bu oran yüzde 41,5 seviyesindeydi.Ruble, tüm kıtalarla yapılan ticarette tercih edilen para birimi haline geldi. En büyük artış Karayipler'de görülürken bu bölgeyle ruble cinsinden yapılan ticaret yüzde 43.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 97.6'ya ulaştı.Afrika ülkeleri de Rus ürünler için ruble ile ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu kıtayla ticarette rublenin payı yüzde 34.7 puan artarak yüzde 88.3'e yükseldi.Rusya’nın ihracatında ruble payının arttığı bölgeler ve rakamlar şöyle gerçekleşti:Rusya’nın ithalatında da rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. En büyük artış Karayip ülkelerinden gelen mallarda gerçekleşti. Bu ülkelerden ithalatta rublenin payı yüzde 48.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 79.1'e ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/trump-ukraynanin-bir-an-once-muzakere-masasina-oturmasi-gerekiyor-1103554764.html

rusya

karayipler

amerika

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ticaret, dış ticaret, i̇hracat, i̇thalat, rusya merkez bankası, karayipler, afrika, amerika, asya