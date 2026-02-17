https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bir-ilk-rusyanin-dis-ticaretinde-rublenin-payi-yuzde-50yi-asti-1103555078.html
Bir ilk: Rusya’nın dış ticaretinde rublenin payı yüzde 50'yi aştı
Rusya'nın dış ticaretinde geçen yıl yeni bir rekor yaşandı. Rublenin ülkenin dış ticaretindeki payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. 17.02.2026
Sputnik, Rusya Merkez Bankası'nın dış ticaret verilerini inceleyerek rublenin ülkenin dış ticaretindeki payının tarihte ilk kez yüzde 50'inin üstüne çıktığı sonucuna ulaştı.Yapılan araştırma, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatından elde edilen gelirlerin yüzde 53.7'sinin ruble cinsinden gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Bir yıl önce bu oran yüzde 41,5 seviyesindeydi.Ruble, tüm kıtalarla yapılan ticarette tercih edilen para birimi haline geldi. En büyük artış Karayipler'de görülürken bu bölgeyle ruble cinsinden yapılan ticaret yüzde 43.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 97.6'ya ulaştı.Afrika ülkeleri de Rus ürünler için ruble ile ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu kıtayla ticarette rublenin payı yüzde 34.7 puan artarak yüzde 88.3'e yükseldi.Rusya'nın ihracatında ruble payının arttığı bölgeler ve rakamlar şöyle gerçekleşti:Rusya'nın ithalatında da rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. En büyük artış Karayip ülkelerinden gelen mallarda gerçekleşti. Bu ülkelerden ithalatta rublenin payı yüzde 48.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 79.1'e ulaştı.
08:34 17.02.2026 (güncellendi: 08:35 17.02.2026)
Sputnik, Rusya Merkez Bankası’nın dış ticaret verilerini inceleyerek rublenin ülkenin dış ticaretindeki payının tarihte ilk kez yüzde 50’inin üstüne çıktığı sonucuna ulaştı.
Yapılan araştırma, 2025 yılında mal ve hizmet ihracatından elde edilen gelirlerin yüzde 53.7'sinin ruble cinsinden gerçekleştiğini ortaya çıkardı. Bir yıl önce bu oran yüzde 41,5 seviyesindeydi.
Ruble, tüm kıtalarla yapılan ticarette tercih edilen para birimi haline geldi.
En büyük artış Karayipler'de görülürken bu bölgeyle ruble cinsinden yapılan ticaret yüzde 43.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 97.6'ya ulaştı.
Afrika ülkeleri de Rus ürünler için ruble ile ödeme yapmayı tercih ediyor. Bu kıtayla ticarette rublenin payı yüzde 34.7 puan artarak yüzde 88.3'e yükseldi.
Rusya’nın ihracatında ruble payının arttığı bölgeler ve rakamlar şöyle gerçekleşti:
Okyanusya – yüzde 22.4 puan artışla yüzde 82.5;
Amerika – yüzde 20.3 puan artışla yüzde 50.3;
Asya – yüzde 13.4 puan artışla yüzde 51.2;
Avrupa – yüzde 3.6 puan artışla yüzde 64.
Rusya’nın ithalatında da rublenin payı ilk kez yüzde 50'yi aştı. En büyük artış Karayip ülkelerinden gelen mallarda gerçekleşti. Bu ülkelerden ithalatta rublenin payı yüzde 48.4 puanlık artışla rekor seviye olan yüzde 79.1'e ulaştı.