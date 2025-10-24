https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sosyal-medyada-gundem-oldu-bir-dilim-baklava--738-lira--1100446382.html

Sosyal medyada gündem oldu: Bir dilim baklava 738 lira

İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde bir havuç dilimini 738 liraya, 4 dilim baklavayı ise 576 liradan satması sosyal medyanın gündemine oturdu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye

Bir tatlıcının internet sitesindeki baklava fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı bir havuç diliminin 738 liraya, 4 dilim baklavanın ise 576 liraya satılmasına tepki gösterdi. Fiyatlardaki indirim de tepki çektiTürkiye'nin en sevilen tatlıları arasında birinci sırada oturan baklava fiyatlarındaki artış devam ederken, sosyal medyada ise bir dilim baklavanın fiyatı ortalığı karıştırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesindeki satış fiyatlarına göre bir dilim havuç dilimi 'indirimli' olarak 738 liraya, 4 dilim baklava da yine 'indirimli' olarak 576 liraya satılıyor.Fiyat listesine göre, bir dilim fıstıklı tel kadayıf 558 lira, üç dilim fıstıklı kuru baklava ise 648 lira. Fıstıklı baklavanın kilo fiyatının 2 bin 880 lira, midye baklavanın kilosunun satış fiyatının ise 3 bin 780 lira olduğu dikkat çekti. Fıstıklı dürümün bir kilosu ise 4 bin 140 lira.

