https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/sosyal-medyada-gundem-oldu-bir-dilim-baklava--738-lira--1100446382.html
Sosyal medyada gündem oldu: Bir dilim baklava 738 lira
Sosyal medyada gündem oldu: Bir dilim baklava 738 lira
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde bir havuç dilimini 738 liraya, 4 dilim baklavayı ise 576 liradan satması sosyal medyanın gündemine oturdu. 24.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-24T11:19+0300
2025-10-24T11:19+0300
2025-10-24T11:27+0300
ekonomi̇
türkiye
baklava
baklava kilo fiyatı
baklava fiyatları i̇stanbul
fıstıklı baklava fiyat
baklava fiyat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf65f7f062454b3dc1a3b269a75b0983.jpg
Bir tatlıcının internet sitesindeki baklava fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı bir havuç diliminin 738 liraya, 4 dilim baklavanın ise 576 liraya satılmasına tepki gösterdi. Fiyatlardaki indirim de tepki çektiTürkiye'nin en sevilen tatlıları arasında birinci sırada oturan baklava fiyatlarındaki artış devam ederken, sosyal medyada ise bir dilim baklavanın fiyatı ortalığı karıştırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesindeki satış fiyatlarına göre bir dilim havuç dilimi 'indirimli' olarak 738 liraya, 4 dilim baklava da yine 'indirimli' olarak 576 liraya satılıyor.Fiyat listesine göre, bir dilim fıstıklı tel kadayıf 558 lira, üç dilim fıstıklı kuru baklava ise 648 lira. Fıstıklı baklavanın kilo fiyatının 2 bin 880 lira, midye baklavanın kilosunun satış fiyatının ise 3 bin 780 lira olduğu dikkat çekti. Fıstıklı dürümün bir kilosu ise 4 bin 140 lira.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230418/ucuz-baklava-hileleri-fistik-yerine-ogutulmus-ispanak-ceviz-yerine-ekmek-kirintisi-1069858852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1a/1094873941_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0371ff87caded1d19a5a708fec7afc37.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, baklava, baklava kilo fiyatı, baklava fiyatları i̇stanbul, fıstıklı baklava fiyat, baklava fiyat
türkiye, baklava, baklava kilo fiyatı, baklava fiyatları i̇stanbul, fıstıklı baklava fiyat, baklava fiyat
Sosyal medyada gündem oldu: Bir dilim baklava 738 lira
11:19 24.10.2025 (güncellendi: 11:27 24.10.2025)
İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesinde bir havuç dilimini 738 liraya, 4 dilim baklavayı ise 576 liradan satması sosyal medyanın gündemine oturdu.
Bir tatlıcının internet sitesindeki baklava fiyatı sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı bir havuç diliminin 738 liraya, 4 dilim baklavanın ise 576 liraya satılmasına tepki gösterdi.
Fiyatlardaki indirim de tepki çekti
Türkiye'nin en sevilen tatlıları arasında birinci sırada oturan baklava fiyatlarındaki artış devam ederken, sosyal medyada ise bir dilim baklavanın fiyatı ortalığı karıştırdı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul'da bir tatlıcının internet sitesindeki satış fiyatlarına göre bir dilim havuç dilimi 'indirimli' olarak 738 liraya, 4 dilim baklava da yine 'indirimli' olarak 576 liraya satılıyor.
Fiyat listesine göre, bir dilim fıstıklı tel kadayıf 558 lira, üç dilim fıstıklı kuru baklava ise 648 lira.
Fıstıklı baklavanın kilo fiyatının 2 bin 880 lira, midye baklavanın kilosunun satış fiyatının ise 3 bin 780 lira olduğu dikkat çekti. Fıstıklı dürümün bir kilosu ise 4 bin 140 lira.