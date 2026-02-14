https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/mhp-genel-baskani-bahceli-tek-suriyenin-insasi-stratejik-bir-zorunluluk-olarak-one-cikmaktadir-1103503135.html
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tek Suriye'nin inşası, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin terörden tamamen arındırılma aşamasına geldiğini belirterek, "Tek Suriye'nin inşası, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır" dedi.
MHP'den yapılan açıklama göre Genel Başkan Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda konuştu.Türkiye'nin geçtiği tarihi eşiğin herkese ihmal edilemez sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Bahçeli, "Geleceğimize sahip çıkmak elimizdedir. 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz, İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir" dedi.Bahçeli, "Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:'Tek Suriye'nin inşası, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır'Kırılganlıklar devam etse de artık Suriye'nin terörden tamamen arındırılma aşamasına geldiğini aktaran Bahçeli, Suriye Cumhuriyeti'nde üniter, tek Suriye yolunda yeni bir denklem, yeni bir yapı oluştuğunu söyledi.MHP Genel başkanı Bahçeli, terörün tasallutunun sona erdiğini, Suriye'nin ikinci defa özgürleşmiş, bunun kazananın da tüm Suriye halkı olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir. Bu bağlamda, kapsayıcı, toplumsal uzlaşıyı önceleyen ve terör örgütlerinden arındırılmış 'tek Suriye'nin inşası, söz konusu hedeflere doğrudan hizmet edecek stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır" görüşünü paylaştı.Küresel sistemin, son yıllarda eş zamanlı ve çok katmanlı krizlerin belirlediği istikrarsızlık sürecinden geçtiğini kaydeden Bahçeli, küresel adaletin yerlerde süründüğünü, mazlumların feryatlarının her coğrafyadan duyulduğunu belirtti.Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni bir çatışma iklimi oluşmaması için tüm insani ve diplomatik çabayı iyi niyetle ortaya koyduğunu ifade eden Bahçeli, bu yönüyle Türkiye'nin diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline geldiğini kaydetti.Devlet Bahçeli, "Dileğimiz aklın, izanın ve sağduyunun hakim olması, bölgemizde huzurun ve barışın tesis edilmesidir" dedi.'2053 yılına kadar olan 27 yıllık dönem dokuzar yıllık üç aşamalı bir stratejik planlamayla ihya edilmelidir'"MHP, Türkiye'yi ve Türk milletini güvenli müreffeh bir geleceğe taşımaya yeminlidir" diyen Bahçeli şöyle devam etti:2053 Küresel Liderlik Yol Haritası'nın üç dönem halinde planlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu dönemlerin, 2026-2035 yıllarını kapsayan 'Milli Birlik, Devlet kapasitesinde Stratejik Dönüşüm ve Kalkınma Hamlesi Dönemi', 2036-2044 yıllarını kapsayan 'Merkez Ülke Türkiye Dönemi', 2045-2053 yıllarını kapsayan, 'Küresel Liderlik ve Medeniyet İnşa Dönemi' olacağını bildirdi.Devlet Bahçeli, 2053'ü hedefleyen uzun vadeli stratejinin temel amacının, Türkiye'nin çağdaş dünyayı Türkçe algılama ve değerlendirme yeteneğine sahip, küresel düzeyde etkili ve ekonomide dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerinden biri olan "lider ülke" konumuna yükseltilmesi olduğunu aktardı.Bu stratejik uzun vadeli hedeflerle birlikte güncel meselelere yönelik çalışmalar yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini açıklayan Bahçeli, "Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. 2071 yılında cihan ve uzay hakimiyeti ülkümüzü inşallah gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, devlete kattığı değeri daha ileri taşımak zorundayız'Bahçeli, Türkiye'nin, bir kutup başı gibi sivrilirken küresel sistemde belirleyici bir aktör haline geleceğini ifade ederek şunları kaydetti:Bahçeli, "Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz" ifadesini kullandı.Şartlar ne olursa olsun bu güne kadar milli birlik ve dayanışma ruhunu zayıflatmak, bin yıllık kardeşlik hukukunu zaafa düşürmek için oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermediklerini, göz açtırmadıklarını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:
MHP'den yapılan açıklama göre Genel Başkan Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nda konuştu.
Türkiye'nin geçtiği tarihi eşiğin herkese ihmal edilemez sorumluluklar yüklediğinin altını çizen Bahçeli, "Geleceğimize sahip çıkmak elimizdedir. 'Terörsüz Türkiye', 'Terörsüz, İstikrarlı Bölge' hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir" dedi.
Bahçeli, "Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:
'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir. Bunlar ülke, millet hatta insanlık için faydalı işleri itibarsızlaştırma, toplumsal güveni aşındırma ve devlet kapasitesini zayıflatmaya memur edilmiş tiplerdir. Türkiye'nin bağımsız, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal olarak güçlenmiş, küresel ölçekte söz sahibi bir aktör haline gelmesini hazmedemeyen zavallılardır. Ancak Terörsüz Türkiye yolunda bir bir aşılan engeller sonucu alınan mesafe karşısında Terörsüz Türkiye'ye şaşı bakanlar, milli birliği sabote etmek için el ovuşturanlar ve İsrail'e kukla olanlar hepsi birden açığa düşmüştür.
'Tek Suriye'nin inşası, stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır'
Kırılganlıklar devam etse de artık Suriye'nin terörden tamamen arındırılma aşamasına geldiğini aktaran Bahçeli, Suriye Cumhuriyeti'nde üniter, tek Suriye yolunda yeni bir denklem, yeni bir yapı oluştuğunu söyledi.
MHP Genel başkanı Bahçeli, terörün tasallutunun sona erdiğini, Suriye'nin ikinci defa özgürleşmiş, bunun kazananın da tüm Suriye halkı olduğunu belirterek, "Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye'nin milli huzur ve güvenliği, 'Terörsüz Türkiye' hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir. Bu bağlamda, kapsayıcı, toplumsal uzlaşıyı önceleyen ve terör örgütlerinden arındırılmış 'tek Suriye'nin inşası, söz konusu hedeflere doğrudan hizmet edecek stratejik bir zorunluluk olarak öne çıkmaktadır" görüşünü paylaştı.
Küresel sistemin, son yıllarda eş zamanlı ve çok katmanlı krizlerin belirlediği istikrarsızlık sürecinden geçtiğini kaydeden Bahçeli, küresel adaletin yerlerde süründüğünü, mazlumların feryatlarının her coğrafyadan duyulduğunu belirtti.
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni bir çatışma iklimi oluşmaması için tüm insani ve diplomatik çabayı iyi niyetle ortaya koyduğunu ifade eden Bahçeli, bu yönüyle Türkiye'nin diplomasinin önemli merkezlerinden birisi haline geldiğini kaydetti.
Devlet Bahçeli, "Dileğimiz aklın, izanın ve sağduyunun hakim olması, bölgemizde huzurun ve barışın tesis edilmesidir" dedi.
'2053 yılına kadar olan 27 yıllık dönem dokuzar yıllık üç aşamalı bir stratejik planlamayla ihya edilmelidir'
"MHP, Türkiye'yi ve Türk milletini güvenli müreffeh bir geleceğe taşımaya yeminlidir" diyen Bahçeli şöyle devam etti:
"Uzun vadeli stratejik hedefimiz Türk ve Türkiye yüzyılını adım adım inşa ederek İstanbul'un fethinin 600'üncü yıldönümü olan 2053 yılında Türkiye'nin dünyada süper güç ve lider ülke haline gelmesini sağlamaktır. Bu amaçla 2053 yılına kadar olan 27 yıllık dönem dokuzar yıllık üç aşamalı bir stratejik planlamayla ihya edilmelidir. MHP olarak 2053 yılına kadar küresel alanda güç merkezi haline gelmiş bir Türkiye'yi oluşturmaya kararlıyız. Bu doğrultuda küresel liderlik için bir yol haritası ortaya konulmalıdır."
2053 Küresel Liderlik Yol Haritası'nın üç dönem halinde planlanması gerektiğini ifade eden Bahçeli, bu dönemlerin, 2026-2035 yıllarını kapsayan 'Milli Birlik, Devlet kapasitesinde Stratejik Dönüşüm ve Kalkınma Hamlesi Dönemi', 2036-2044 yıllarını kapsayan 'Merkez Ülke Türkiye Dönemi', 2045-2053 yıllarını kapsayan, 'Küresel Liderlik ve Medeniyet İnşa Dönemi' olacağını bildirdi.
Devlet Bahçeli, 2053'ü hedefleyen uzun vadeli stratejinin temel amacının, Türkiye'nin çağdaş dünyayı Türkçe algılama ve değerlendirme yeteneğine sahip, küresel düzeyde etkili ve ekonomide dünyanın ilk sıralarında yer alan ülkelerinden biri olan "lider ülke" konumuna yükseltilmesi olduğunu aktardı.
Bu stratejik uzun vadeli hedeflerle birlikte güncel meselelere yönelik çalışmalar yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini açıklayan Bahçeli, "Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. 2071 yılında cihan ve uzay hakimiyeti ülkümüzü inşallah gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, devlete kattığı değeri daha ileri taşımak zorundayız'
Bahçeli, Türkiye'nin, bir kutup başı gibi sivrilirken küresel sistemde belirleyici bir aktör haline geleceğini ifade ederek şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurumsal yapısını güçlendirmek, devlete kattığı değeri daha ileri taşımak zorundayız. Bu çerçevede demokratik hukuk devleti güçlendirilmeli, devlet ve toplum düzenini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bütünüyle uyumlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ekonomik ve sosyal politikalar dar gelirli vatandaşlarımızı koruyacak şekilde belirlenmeli ve uygulanmalıdır. Devlete yuvalanarak varlığımızı ve birliğimizi riske atan, hala aktif olan kripto damar FETÖ ile benzeri her türlü yapının kararlılıkla üzerine gidilmelidir. İhanetlere karşı dikkatli olmalı, zalimlere karşı mazlumların safında buluşmalı, yanlışa karşı doğrunun şemsiyesi altında toplanmalıyız. Amacımız; refahı artıran, ahlak ve istikrar temelli, katılımcı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini hayata geçirmektir. Zira Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine, istikametini milletimizin hedef ve özlemlerinden alan muhtevalı bir toparlanmaya ihtiyacı vardır.
Bahçeli, "Tam bağımsız ve lider ülke Türkiye'nin tarih sahnesinde yerini alması için üzerimize ne düşüyorsa yapmanın azmindeyiz" ifadesini kullandı.
Şartlar ne olursa olsun bu güne kadar milli birlik ve dayanışma ruhunu zayıflatmak, bin yıllık kardeşlik hukukunu zaafa düşürmek için oyun içinde oyun kuranlara fırsat vermediklerini, göz açtırmadıklarını belirten Bahçeli, şu değerlendirmeleri yaptı:
İnancımız odur ki, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında, Türk ve Türkiye Yüzyılı, millet sevdalısı MHP ve Cumhur İttifakı eliyle adım adım inşa ve ihya edilecek, lider ülke Türkiye ülkümüz gerçekleşecektir. Bu doğrultuda, azimle, inançla, gayretle çalışıyoruz. Kem sözlere itibar etmiyoruz. Partimizi ve ülkemizi kötü gösterme yarışında olanlara dönüp bakmıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirmeye odaklanırken, milletimizin haklı taleplerini karşılamak ve toplumsal meselelere çözüm üretmek için çalışmayı ihmal etmiyoruz. Kim ne yaparsa yapsın tahriklere kapılmayacak, Türkiye ve Türk milleti için çalışmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, yorulmayacağız, yıkılmayacağız, mutlaka başaracağız. Ufkumuz aydınlık, geleceğimiz parlak, yarınımız bugünden daha iyi olacaktır.