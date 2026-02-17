https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/avustralya-basbakani-albaneseden-isid-baglantili-vatandaslariyla-ilgili-mesaj-iadeyi-1103565447.html
Avustralya Başbakanı Albanese’den IŞİD bağlantılı vatandaşlarıyla ilgili mesaj: 'İadeyi desteklemiyoruz'
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık 7 yıldır kampta tutulan ve IŞİD bağlantılı oldukları belirtilen 34 Avustralyalı kadın ve çocuğun ülkeye dönüşüne kapıyı kapattı.ABC News kanalında konuşan Albanese, söz konusu kişilerin iadesine destek vermediklerini belirtti. Şam’a doğru yola çıkan grubun prosedür sıkıntıları nedeniyle yeniden Roj kampına gönderildiği aktarıldı.'Hiçbir şekilde destek vermiyoruz'Albanese, 34 kişiye ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde destek vermiyoruz ve bu insanların ülkemize iadesini sağlamıyoruz” ifadelerini kullandı.Başbakan, ülke dışına giderek “yaşam tarzını yok etme ve baltalama çabalarına” katıldıklarını öne sürdüğü kişilere acımadıklarını vurguladı. Açıklamasında annesinin sözünü aktaran Albanese, “Annemin de dediği gibi ‘Kendi düşen ağlamaz’” dedi.Çocuklar için 'talihsizlik' vurgusuBu süreçten çocukların da etkilenmesini 'talihsizlik' olarak niteleyen Albanese, Avustralya’ya dönmeleri halinde yasal süreçle karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.“Birileri Avustralya'ya gelmeyi başarırsa ve herhangi bir yasa ihlal edilmişse, kanunların tüm gücüyle karşı karşıya kalacak” ifadesini kullanan Albanese, konunun güvenlik ve hukuk çerçevesinde değerlendirileceğini kaydetti.
