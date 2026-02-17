https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/askeri-analist-litovkin-batinin-ukrayna-catismasina-dahil-olmadigi-yonundeki-iddialari-1103578580.html
Askeri analist Litovkin: Batı’nın Ukrayna çatışmasına dahil olmadığı yönündeki iddiaları ‘ikiyüzlülüğün zirvesi’
Sputnik Türkiye
NATO personelinin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde Batı menşeli askeri teçhizatı kullanmasının uzun süredir 'açık bir sır' olduğunu söyleyen Rus askeri analist... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T19:34+0300
2026-02-17T19:34+0300
2026-02-17T19:34+0300
savunma
viktor litovkin
ukrayna
batı
nato
f-16
himars
rusya
rus ordusu
silah
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103578390_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3ad3a15b96867c345657871b684b2f13.jpg
Rus askeri analist Viktor Litovkin, NATO personelinin batı menşeli askeri teçhizatı Ukrayna'da Özel Askeri Operasyon bölgesinde kullanmalarının 'açık bir sır' olduğunu söyledi.Litovkin’e göre Ukrayna’nın yabancı personellere bağımlı kalmasının nedenleri şunlar:Bu personel akışı nasıl işliyor?Litovkin, Ukrayna’da görev yapan Batılı askeri uzmanların resmi olarak kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin mensubu sayılmadığını, bunun yerine kendi istekleriyle 'demokrasiyi savunmaya' giden gönüllüler gibi gösterildiklerini belirtiyor.Litovkin bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:Litovkin’e göre Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmadıkları yönündeki iddiaları 'ikiyüzlülüğün zirvesi'.İkinci el savaş teçhizatıLitovkin ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya bilinçli olarak daha eski ve ikinci sınıf askeri teçhizat verdiğini öne sürüyor. Bunun nedeni olarak ise Ukrayna’ya sağlanacak gelişmiş silahların Rus güçlerinin eline geçme ihtimaline dair duyulan endişeyi gösteriyor.Bu nedenle Batılı personelin, kendilerinden çok daha gelişmiş Rus savaş uçakları ve silah sistemleriyle karşı karşıya kalırken eski teçhizatı kullanmak zorunda kaldığını ifade ediyor.
ukrayna
batı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103578390_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_7be45f43ce64b0858c42b63b49da3d18.jpg
NATO personelinin Ukrayna’daki çatışma bölgesinde Batı menşeli askeri teçhizatı kullanmasının uzun süredir 'açık bir sır' olduğunu söyleyen Rus askeri analist Viktor Litovkin, Sputnik’e değerlendirmelerde bulundu.
Rus askeri analist Viktor Litovkin, NATO personelinin batı menşeli askeri teçhizatı Ukrayna'da Özel Askeri Operasyon bölgesinde kullanmalarının 'açık bir sır' olduğunu söyledi.
Litovkin’e göre Ukrayna’nın yabancı personellere bağımlı kalmasının nedenleri şunlar:
F-16
savaş uçakları veya HIMARS
roket sistemleri gibi gelişmiş silah sistemlerini kullanabilecek yeterli sayıda eğitimli pilot
ve uzmana sahip olmaması
NATO askeri ekipmanlarına ait teknik kılavuz ve bakım çizelgelerini anlayacak düzeyde İngilizce bilen mühendis
eksikliği yaşaması
Bu personel akışı nasıl işliyor?
Litovkin, Ukrayna’da görev yapan Batılı askeri uzmanların resmi olarak kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin mensubu sayılmadığını, bunun yerine kendi istekleriyle 'demokrasiyi savunmaya' giden gönüllüler gibi gösterildiklerini belirtiyor.
Litovkin bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:
Bu denenmiş bir senaryo: Askeri personel sahte bir izin alır, savaş bölgesine gider ve ülkesine döndüğünde yeniden görevine başlatılır
Litovkin’e göre Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmadıkları yönündeki iddiaları 'ikiyüzlülüğün zirvesi'.
İkinci el savaş teçhizatı
Litovkin ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya bilinçli olarak daha eski ve ikinci sınıf askeri teçhizat verdiğini öne sürüyor. Bunun nedeni olarak ise Ukrayna’ya sağlanacak gelişmiş silahların Rus güçlerinin eline geçme ihtimaline dair duyulan endişeyi gösteriyor.
Bu nedenle Batılı personelin, kendilerinden çok daha gelişmiş Rus savaş uçakları ve silah sistemleriyle karşı karşıya kalırken eski teçhizatı kullanmak zorunda kaldığını ifade ediyor.