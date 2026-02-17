https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/askeri-analist-litovkin-batinin-ukrayna-catismasina-dahil-olmadigi-yonundeki-iddialari-1103578580.html

Askeri analist Litovkin: Batı’nın Ukrayna çatışmasına dahil olmadığı yönündeki iddiaları ‘ikiyüzlülüğün zirvesi’

Askeri analist Litovkin: Batı'nın Ukrayna çatışmasına dahil olmadığı yönündeki iddiaları 'ikiyüzlülüğün zirvesi'

NATO personelinin Ukrayna'daki çatışma bölgesinde Batı menşeli askeri teçhizatı kullanmasının uzun süredir 'açık bir sır' olduğunu söyleyen Rus askeri analist...

Rus askeri analist Viktor Litovkin, NATO personelinin batı menşeli askeri teçhizatı Ukrayna'da Özel Askeri Operasyon bölgesinde kullanmalarının 'açık bir sır' olduğunu söyledi.Litovkin’e göre Ukrayna’nın yabancı personellere bağımlı kalmasının nedenleri şunlar:Bu personel akışı nasıl işliyor?Litovkin, Ukrayna’da görev yapan Batılı askeri uzmanların resmi olarak kendi ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin mensubu sayılmadığını, bunun yerine kendi istekleriyle 'demokrasiyi savunmaya' giden gönüllüler gibi gösterildiklerini belirtiyor.Litovkin bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:Litovkin’e göre Batılı ülkelerin Ukrayna’daki çatışmaya dahil olmadıkları yönündeki iddiaları 'ikiyüzlülüğün zirvesi'.İkinci el savaş teçhizatıLitovkin ayrıca NATO ülkelerinin Ukrayna’ya bilinçli olarak daha eski ve ikinci sınıf askeri teçhizat verdiğini öne sürüyor. Bunun nedeni olarak ise Ukrayna’ya sağlanacak gelişmiş silahların Rus güçlerinin eline geçme ihtimaline dair duyulan endişeyi gösteriyor.Bu nedenle Batılı personelin, kendilerinden çok daha gelişmiş Rus savaş uçakları ve silah sistemleriyle karşı karşıya kalırken eski teçhizatı kullanmak zorunda kaldığını ifade ediyor.

