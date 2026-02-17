https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/antalyada-fahis-hesap-tartismasi-serbest-piyasa-denildi-ustune-7-bin-tl-ceza-kesildi-1103560812.html

Antalya’da fahiş hesap tartışması: 'Serbest piyasa' denildi, üstüne 7 bin TL ceza kesildi

Antalya’da gittiği The BBQ Grill Cafe’de 1 köfte, 1 peynir tabağı, 2 çoban salata ve aromalı gazlı içecek sipariş eden Murat Ş., masasına getirilen 22 bin 850 TL’lik hesabı görünce itiraz etti. Hürriyet'in haberine göre; Murat Ş., hesabı ödedikten sonra Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu, ancak başvurusunun “serbest piyasa” gerekçesiyle reddedildiğini söyledi.Murat Ş., süreci şöyle anlattı: “Paramın iade edilmesini beklerken hiç ummadığım bir kararla karşı karşıya kaldım. Tüketici Hakem Heyeti, önce bana fiş almadığım gerekçesiyle 7 bin TL ceza kesti. Şimdi de serbest piyasa koşullarını gerekçe göstererek başvurumu reddetti. Allah aşkına böyle serbest piyasa mı olur?” diye konuştu.'Taş çatlasa 1.000 TL tutacak hesabı şişirip beni mağdur ettiler'Kararın düzeltilmesi gerektiğini savunan Murat Ş., “Taş çatlasa 1.000 TL tutacak hesabı şişirip beni mağdur ettiler. Hakem heyeti de buna serbest piyasa diyor. Bu değerlendirmeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Demek ki benden 100 bin TL de alsalar sonuç değişmeyecekti” dedi.Kafeteryaya saat 15.00 sıralarında gittiğini belirten Murat Ş., yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:“Arkadaşım 1 porsiyon köfte yedi. Ben de peynir tabağı ve salata yedim. Garson daha sonra alkolsüz kokteyl önerdi. İki bardak kokteyl içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Adisyonu görünce kamera şakası yapıyorlar sandım. Kokteyl diye sattıkları içeceklerin tanesine 6 bin TL yazmışlar. Sözde içine şampanya karıştırmışlar. Adisyona 1 şişe şampanya ilave edip 8 bin TL eklemişler. ‘Gündüz vakti ne şampanyası?’ diye sorunca ‘Buranın konsepti böyle’ dediler. ‘Ben bu kadar içecek içmedim’ deyince 150-200 TL’lik şişeleri elime tutuşturdular. Önce hesabı ödemek istemedim ancak kasadaki kişi, ‘Hesabı ödemeden buradan çıkamazsın’ deyince korktum ve ödemeyi yaptım. Ardından 155 Polis İmdat Hattı’nı aradım, yardım istedim. Ancak böyle bir konu için ekip gönderemeyeceklerini söylediler. Ben de Bahçelievler Polis Merkezi’ne gittim. Orada da müracaatım alınmadan Tüketici Hakem Heyeti’ne yönlendirildim. Bir gün sonra Kepez İlçesi Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na başvuru yaptım. Mağduriyetimin giderilmesini beklerken işletmeden fiş almadığım gerekçesiyle şahsıma 7 bin TL ceza kesildiğini öğrendim. Şimdi bu cezayla ilgili de hak mücadelesi veriyorum.”

