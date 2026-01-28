Türkiye
Bin liralık hesap tartışması cinayetle bitti: Şüpheli tutuklandı
Bin liralık hesap tartışması cinayetle bitti: Şüpheli tutuklandı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir büfede bin liralık hesap nedeniyle çıkan tartışmada, büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan 50 yaşındaki Ahmet... 28.01.2026
Sevindik Mahallesi’nde bir büfede alışveriş yapan 50 yaşındaki Ahmet Ünal, bin lira tutan hesabın 400 lira fazla olduğunu iddia ederek büfe sahibine küfür etti.Olayın büyümesi üzerine Ahmet Ünal ve oğlu büfeye silahla ateş açtı. Büfe sahibinin tüfekle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada vurulan Ahmet Ünal kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.Kaçan büfe sahibi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bin liralık hesap tartışması cinayetle bitti: Şüpheli tutuklandı

18:11 28.01.2026
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir büfede bin liralık hesap nedeniyle çıkan tartışmada, büfe işletmecisi tarafından tüfekle vurulan 50 yaşındaki Ahmet Ünal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Sevindik Mahallesi’nde bir büfede alışveriş yapan 50 yaşındaki Ahmet Ünal, bin lira tutan hesabın 400 lira fazla olduğunu iddia ederek büfe sahibine küfür etti.
Olayın büyümesi üzerine Ahmet Ünal ve oğlu büfeye silahla ateş açtı. Büfe sahibinin tüfekle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada vurulan Ahmet Ünal kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Kaçan büfe sahibi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenyurt Tekel Bayi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2026
TÜRKİYE
Esenyurt’taki tekel bayi cinayetinde karar onandı: Dosya Yargıtay'a taşınıyor
5 Ocak, 17:36
