Altında iki senaryo: İslam Memiş ons altın için olasılıkları değerlendirdi
Güne 7 bin 100 liradan başlayan gram altın ve ons altının seyrinin nasıl olacağı merak ediliyor. Gram altın için iki muhtemel senaryoya işaret eden İslam Memiş, olası iki ihtimali değerlendirdi.
Altın piyasasında gözler küresel jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş gram altın için iki olası senaryoya dikkat çekti.
'Elimizde 2 senaryo var'
Bir manipülasyon piyasası oluşturdular. Amerika ve İran arasında yaşanan gerilim çok denklemli bir süreç. İsrail ne istiyor, İran ne istiyor, Amerika ne istiyor, Amerika’nın karşısında Çin gibi hedefi ülkeler var gibi birçok etkenler var. Birçok jeopolitik riski barındıran bir gelişme. Bölgesel anlamda çok denklemli. Politikası ayrı, ekonomisi ayrı. Zaten Amerika burada dolar silahını kullanarak ilk önce orada dolarizasyona sebep oldu, bankaların batmasına sebep oldu, enflasyonu patlattılar. Beraberinde halkı sokağa çevirdi. Böyle bir gücünü kullandı. Ama sonuç itibarıyla ben burada barışların ya da savaş sürecinin kalıcı olmasını beklemiyorum.
Altın artacak mı düşecek mi?
Barış haberi gelirse, anlaşma haberi gelirse ne olur? Tabii ki doğal olarak emtia fiyatlarında bir gerileme, borsa tarafında tekrar yükselişler görmemiz kaçınılmaz olacaktır. Bunu tekrar piyasalar bir fırsat olarak değerlendirecektir. Bu sefer 4.650 dolar destek seviyesinden tekrar 4.400 dolar destek seviyelerinden bahsedebiliriz. Peki önemli olan şu: kalıcı mı? Hayır. İşte bu olay benim nazarımda bir fırsattır. ABD-İran arasında bir uzlaşma haberi gelmezse ne olur? Bu sefer de ons altın tarafında yukarı doğru hareketler devam eder ve 5.200 dolar seviyesi burada güçlü bir direnç seviyesi olarak durur.
12 Şubat altın fiyatları
Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 110 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7 bin 137,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 110 lira seviyesinde bulunuyor.
Ons altın ise 5 bin 60 dolar seviyesinde.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 69 dolardan işlem görüyor.
ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor.
Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.