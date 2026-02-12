https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/altinda-iki-senaryo-islam-memis-ons-altin-icin-olasiliklari-degerlendirdi-1103443921.html

Altında iki senaryo: İslam Memiş ons altın için olasılıkları değerlendirdi

Altında iki senaryo: İslam Memiş ons altın için olasılıkları değerlendirdi

Sputnik Türkiye

Güne 7 bin 100 liradan başlayan gram altın ve ons altının seyrinin nasıl olacağı merak ediliyor. Gram altın için iki muhtemel senaryoya işaret eden İslam... 12.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-12T10:49+0300

2026-02-12T10:49+0300

2026-02-12T10:49+0300

ekonomi̇

i̇slam memiş

altın

ons altın

gram altın

külçe altın

altın fiyatları

çeyrek altın

yarım altın

yarım gram altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/05/1099127603_0:74:1536:938_1920x0_80_0_0_6e3d1aa12ec7eaa734b56cf9db980d93.png

Altın piyasasında gözler küresel jeopolitik gelişmelere çevrilmişken, finans analisti İslam Memiş gram altın için iki olası senaryoya dikkat çekti.'Elimizde 2 senaryo var'Altın artacak mı düşecek mi?12 Şubat altın fiyatlarıAltının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 110 liradan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 7 bin 137,4 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 7 bin 110 lira seviyesinde bulunuyor.Ons altın ise 5 bin 60 dolar seviyesinde.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 214 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 197 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,4 azalışla 5 bin 69 dolardan işlem görüyor.ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerle dolara olan talep artarken, altın fiyatlarında düşüşler görülüyor.Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin Enflasyon Raporu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da cari işlemler dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.TCMB geçen yılın 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ila yüzde 19 aralığına gerileyeceği öngörüsünde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/altin-ve-gumus-bir-kez-daha-sert-dustu-dususun-sebebi-ne-altin-fiyatlari-gune-nasil-basladi-1103278389.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇slam memiş, altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın