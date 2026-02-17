https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abdden-esit-temelde-nukleer-denemelere-donus-sinyali-1103577734.html
ABD’den ‘eşit temelde’ nükleer denemelere dönüş sinyali
ABD’den ‘eşit temelde’ nükleer denemelere dönüş sinyali
Sputnik Türkiye
Silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Йо, Washington’un nükleer denemelere ‘eşit... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T19:03+0300
2026-02-17T19:03+0300
2026-02-17T19:03+0300
dünya
abd
abd dışişleri bakanlığı
donald trump
washington
nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/09/1062123307_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ed56e30ff47d50f8ebf375b131c497ad.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Birimi’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Christopher Yo, Hudson Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer denemelere ‘eşit temelde’ yeniden başlamayı hedeflediğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-ile-temel-ilkeler-konusunda-mutabakata-varildi-1103575582.html
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/09/1062123307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_bd06849340268132ccc4d23b4192dd6c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, washington, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması
abd, abd dışişleri bakanlığı, donald trump, washington, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması
ABD’den ‘eşit temelde’ nükleer denemelere dönüş sinyali
Silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Йо, Washington’un nükleer denemelere ‘eşit temelde’ geri dönmeyi planladığını, ancak bunun çok megatonluk atmosferik patlamalar anlamına gelmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Birimi’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Christopher Yo, Hudson Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer denemelere ‘eşit temelde’ yeniden başlamayı hedeflediğini söyledi.
Başkan (Donald Trump) tarafından da ifade edildiği üzere, ABD eşit koşullarda nükleer denemelere geri dönecek. Ancak bu karar, bazı silah kontrolü savunucularının öne sürdüğü gibi, Ivy Mike testi düzeyinde çok megatonluk atmosferik patlamaların geri dönüşü anlamına gelmiyor.