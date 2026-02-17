Türkiye
DÜNYA
ABD’den ‘eşit temelde’ nükleer denemelere dönüş sinyali
ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Birimi’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Christopher Yo, Hudson Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer denemelere ‘eşit temelde’ yeniden başlamayı hedeflediğini söyledi.
19:03 17.02.2026
© AAABD bayrağı
Silah kontrolü ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinden sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Christopher Йо, Washington’un nükleer denemelere ‘eşit temelde’ geri dönmeyi planladığını, ancak bunun çok megatonluk atmosferik patlamalar anlamına gelmediğini belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Birimi’nden sorumlu Bakan Yardımcısı Christopher Yo, Hudson Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer denemelere ‘eşit temelde’ yeniden başlamayı hedeflediğini söyledi.
Başkan (Donald Trump) tarafından da ifade edildiği üzere, ABD eşit koşullarda nükleer denemelere geri dönecek. Ancak bu karar, bazı silah kontrolü savunucularının öne sürdüğü gibi, Ivy Mike testi düzeyinde çok megatonluk atmosferik patlamaların geri dönüşü anlamına gelmiyor.
