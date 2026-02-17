Türkiye
ABD'de lisede buz hokeyi maçı esnasında saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
ABD'de lisede buz hokeyi maçı esnasında saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
ABD'de bir lisede buz hokeyi müsabakasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, saldırgan dahil 3 ölü, 3 yaralı olduğu bildirildi. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede gerçekleştirilen buz hokeyi maçı esnasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.ABD medyasının bildirdiğine göre saldırıda bir şüpheli de dahil olmak üzere üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Kaynağın bildirdiğine göre silahlı saldırgan, karısını ve üç çocuğunu vurmasının ardından kendine ateş etti.Silahlı saldırganın olay yerinde öldüğü belirlenirken, yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
ABD'de lisede buz hokeyi maçı esnasında saldırı: 3 ölü, 3 yaralı

ABD'de bir lisede buz hokeyi müsabakasında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda, saldırgan dahil 3 ölü, 3 yaralı olduğu bildirildi.
ABD'nin Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede gerçekleştirilen buz hokeyi maçı esnasında silahlı saldırı gerçekleştirildi.
ABD medyasının bildirdiğine göre saldırıda bir şüpheli de dahil olmak üzere üç kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Kaynağın bildirdiğine göre silahlı saldırgan, karısını ve üç çocuğunu vurmasının ardından kendine ateş etti.
Silahlı saldırganın olay yerinde öldüğü belirlenirken, yaralıların hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
