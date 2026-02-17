https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abd-uc-tekneyi-vurdu-11-kisi-hayatini-kaybetti-1103580593.html
ABD, üç tekneyi vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti
ABD, üç tekneyi vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye düzenlenen saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini... 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T21:09+0300
2026-02-17T21:09+0300
2026-02-17T21:09+0300
dünya
abd
karayipler
uyuşturucu
saldırı
saldırı girişimi
bombalı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103580421_34:0:573:303_1920x0_80_0_0_8f581cf29b5997e66a740c3755c580af.jpg
Doğu Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekne, ABD tarafından düzenlenen operasyonlarda hedef alındı.US Southern Command tarafından yapılan açıklamada, ilk teknede 4, ikinci teknede 4, Karayipler’de hedef alınan üçüncü teknede ise 3 kişinin öldüğü belirtildi. Operasyonda ABD askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.Trump yönetiminin eylül ayından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere 40’tan fazla ölümcül saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu operasyonlarda bugüne kadar 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.ABD yönetimi, saldırıların hukuka uygun olduğunu savunurken, bazı hukuk uzmanları sivillerin yargı süreci olmadan hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102997994.html
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103580421_101:0:505:303_1920x0_80_0_0_6c223279bcbbecb86dda8951c17a429f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karayipler, uyuşturucu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı
abd, karayipler, uyuşturucu, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı
ABD, üç tekneyi vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti
ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye düzenlenen saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Doğu Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekne, ABD tarafından düzenlenen operasyonlarda hedef alındı.
US Southern Command tarafından yapılan açıklamada, ilk teknede 4, ikinci teknede 4, Karayipler’de hedef alınan üçüncü teknede ise 3 kişinin öldüğü belirtildi. Operasyonda ABD askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.
Trump yönetiminin eylül ayından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere 40’tan fazla ölümcül saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu operasyonlarda bugüne kadar 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
ABD yönetimi, saldırıların hukuka uygun olduğunu savunurken, bazı hukuk uzmanları sivillerin yargı süreci olmadan hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olabileceğini belirtiyor.