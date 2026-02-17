ABD, üç tekneyi vurdu: 11 kişi hayatını kaybetti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abd-uc-tekneyi-vurdu-11-kisi-hayatini-kaybetti-1103580593.html

Doğu Pasifik ve Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekne, ABD tarafından düzenlenen operasyonlarda hedef alındı.US Southern Command tarafından yapılan açıklamada, ilk teknede 4, ikinci teknede 4, Karayipler’de hedef alınan üçüncü teknede ise 3 kişinin öldüğü belirtildi. Operasyonda ABD askerlerinden yaralanan olmadığı ifade edildi.Trump yönetiminin eylül ayından bu yana Karayipler ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere 40’tan fazla ölümcül saldırı düzenlediği bildirildi. Söz konusu operasyonlarda bugüne kadar 130’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.ABD yönetimi, saldırıların hukuka uygun olduğunu savunurken, bazı hukuk uzmanları sivillerin yargı süreci olmadan hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olabileceğini belirtiyor.

