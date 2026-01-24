https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102997994.html

ABD Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü

ABD Pasifik'te tekne vurdu: 2 ölü

ABD Güney Komutanlığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen...

ABD Güney Komutanlığı, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir geminin hedef alındığını duyurdu.Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 Ocak’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı’nın, belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği iddia edilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre istihbarat birimleri, söz konusu geminin Doğu Pasifik’te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Saldırıda iki kişinin öldüğü, bir kişinin ise hayatta kaldığı bildirildi.

