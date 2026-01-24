Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abd-pasifikte-tekne-vurdu-2-olu-1102997994.html
ABD Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
ABD Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü
Sputnik Türkiye
ABD Güney Komutanlığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen... 24.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-24T02:41+0300
2026-01-24T02:41+0300
dünya
abd
pete hegseth
abd
pasifik okyanusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102352255_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_2c1097d11f0a41baa5461bdaab4bd5d8.jpg
ABD Güney Komutanlığı, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir geminin hedef alındığını duyurdu.Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 Ocak’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı’nın, belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği iddia edilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenlediği belirtildi.Açıklamaya göre istihbarat birimleri, söz konusu geminin Doğu Pasifik’te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Saldırıda iki kişinin öldüğü, bir kişinin ise hayatta kaldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/abdde-firtina-panigi-ulkede-market-raflari-bosaldi-olaganustu-hal-ilanlari-pes-pese-1102997101.html
abd
pasifik okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/1e/1102352255_104:0:967:647_1920x0_80_0_0_12f71878b57bc28814b75724623d4311.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pete hegseth, abd, pasifik okyanusu
abd, pete hegseth, abd, pasifik okyanusu

ABD Pasifik’te tekne vurdu: 2 ölü

02:41 24.01.2026
© Ekran GörüntüsüABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir teknenin ABD ordusu tarafından vurulduğunu ve saldırıda 2 kişinin öldüğünü açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
© Ekran Görüntüsü
Abone ol
ABD Güney Komutanlığı, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir gemiye düzenlenen saldırıda iki kişinin öldüğünü açıkladı.
ABD Güney Komutanlığı, Pasifik Okyanusu’nda uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir geminin hedef alındığını duyurdu.
Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 23 Ocak’ta Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla Ortak Görev Gücü Güney Mızrağı’nın, belirlenmiş terör örgütleri tarafından işletildiği iddia edilen bir gemiye ölümcül bir kinetik saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamaya göre istihbarat birimleri, söz konusu geminin Doğu Pasifik’te bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğunu tespit etti. Saldırıda iki kişinin öldüğü, bir kişinin ise hayatta kaldığı bildirildi.
ABD'de bir market rafı fırtına öncesi boşaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
DÜNYA
ABD’de fırtına paniği: Ülkede market rafları boşaldı, olağanüstü hal ilanları peş peşe
00:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала