Talep yükseldi, fiyat arttı: Üç büyükşehirde damacana su fiyatları isyan ettiriyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de damacana suya talep arttı fiyatlar yükseldi. Damacana su fiyatları 200 liraya yükselirken, 5 litrelik su fiyatlarındaki artış da... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul, Ankara ve İzmir'de damacana su fiyatlarındaki artış bütçeyi zorluyor. Bazı illerde yaşanan zorunlu su kesintileri de damacana suya talebi artırırken 19 litrelik damacana su fiyatları 200 lirayı geçti. 5 litrelik su fiyatlarında da neredeyse yüzde 100'e varan artışlar yaşandıTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 litrelik damacana su İstanbul’da İBB iştiraki Hamidiye’de aynı marka iadeli 120 liradan yüzde 25 zamla 150 liraya yükseldi. Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 140 liradan 170 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 210 liradan yüzde 14.28 zamla 240 liraya çıktı. Ankara’da 2025 yılsonunda 130-150 lira bandında olan damacana su fiyatı 180 liraya, İzmir’de 150 lira olan damacana su ise 215 liraya kadar yükseldi. Depozitosu olmayan vatandaşlar için ilk alım bedeli 300 liraya yaklaştı.5 litrelik su fiyatları da yükseldi Damacana alamayan ya da kesintiler nedeniyle kısa vadeli çözüm arayan vatandaş, 5 litrelik pet sulara yöneldi. İstanbul ve İzmir’deki farklı markalarda 25-35 lira olan fiyatlar 60 liraya kadar çıkarken, Ankara’da 20-30 lira bandında iken 55 liraya yükseldi.

2026

