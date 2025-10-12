Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/su-fiyatlari-el-yakiyor-19-litre-damacana-bir-yilda-yuzde-50-zamlandi-1100122005.html
Su fiyatları el yakıyor: 19 litre damacana bir yılda yüzde 50 zamlandı
Su fiyatları el yakıyor: 19 litre damacana bir yılda yüzde 50 zamlandı
Türkiye genelinde paketli içme suyu fiyatlarında artış durmak bilmiyor. Son bir yılda, nakliye ve personel giderlerinde ciddi bir değişiklik yaşanmamasına... 12.10.2025
2025-10-12T14:40+0300
2025-10-12T14:40+0300
Son bir yılda ambalajlı içme suyu fiyatlarındaki artış, halkın bütçesini zorluyor.Nakliye, personel ve depolama giderlerinde kayda değer bir değişiklik olmamasına rağmen, damacana su fiyatları yüzde 50’yi aşkın zam gördü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da 19 litrelik damacananın satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen, fiyatlar markasına göre 135 ila 195 lira arasında değişiyor. Eldeki boş damacana iade edilmezse ücret 300 liraya kadar çıkabiliyor.Yapılan incelemelere göre, bir damacananın içindeki suyun maliyetinin ise sadece 1.5 ila 3 TL arasında olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tutarın ambalaj, nakliye, reklam ve diğer kalemlere gittiği açıklandı. Ancak sektör temsilcileri, bu alanlarda ciddi bir artış yaşanmadığını belirterek zamlara tepki gösterdi.İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe olmadan yapılan bu zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” dedi. Akkaya ayrıca, su sektörünün büyük ölçüde yabancı firmaların kontrolünde olduğunu vurgulayarak, “22 marka yabancıların elinde. Fiyatları da onlar belirliyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/bir-bardak-su-130-lira-oldu-damacana-suya-dort-ayda-uc-kez-zam-geldi-1095580225.html
Su fiyatları el yakıyor: 19 litre damacana bir yılda yüzde 50 zamlandı

14:40 12.10.2025
Abone ol
Türkiye genelinde paketli içme suyu fiyatlarında artış durmak bilmiyor. Son bir yılda, nakliye ve personel giderlerinde ciddi bir değişiklik yaşanmamasına rağmen özellikle damacana su fiyatları yüzde 50’den fazla zamlandı.
Son bir yılda ambalajlı içme suyu fiyatlarındaki artış, halkın bütçesini zorluyor.
Nakliye, personel ve depolama giderlerinde kayda değer bir değişiklik olmamasına rağmen, damacana su fiyatları yüzde 50’yi aşkın zam gördü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da 19 litrelik damacananın satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen, fiyatlar markasına göre 135 ila 195 lira arasında değişiyor. Eldeki boş damacana iade edilmezse ücret 300 liraya kadar çıkabiliyor.
Yapılan incelemelere göre, bir damacananın içindeki suyun maliyetinin ise sadece 1.5 ila 3 TL arasında olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tutarın ambalaj, nakliye, reklam ve diğer kalemlere gittiği açıklandı. Ancak sektör temsilcileri, bu alanlarda ciddi bir artış yaşanmadığını belirterek zamlara tepki gösterdi.
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe olmadan yapılan bu zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” dedi. Akkaya ayrıca, su sektörünün büyük ölçüde yabancı firmaların kontrolünde olduğunu vurgulayarak, “22 marka yabancıların elinde. Fiyatları da onlar belirliyor” ifadelerini kullandı.
