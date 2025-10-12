https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/su-fiyatlari-el-yakiyor-19-litre-damacana-bir-yilda-yuzde-50-zamlandi-1100122005.html
Su fiyatları el yakıyor: 19 litre damacana bir yılda yüzde 50 zamlandı
Son bir yılda ambalajlı içme suyu fiyatlarındaki artış, halkın bütçesini zorluyor.Nakliye, personel ve depolama giderlerinde kayda değer bir değişiklik olmamasına rağmen, damacana su fiyatları yüzde 50’yi aşkın zam gördü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da 19 litrelik damacananın satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen, fiyatlar markasına göre 135 ila 195 lira arasında değişiyor. Eldeki boş damacana iade edilmezse ücret 300 liraya kadar çıkabiliyor.Yapılan incelemelere göre, bir damacananın içindeki suyun maliyetinin ise sadece 1.5 ila 3 TL arasında olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tutarın ambalaj, nakliye, reklam ve diğer kalemlere gittiği açıklandı. Ancak sektör temsilcileri, bu alanlarda ciddi bir artış yaşanmadığını belirterek zamlara tepki gösterdi.İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe olmadan yapılan bu zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” dedi. Akkaya ayrıca, su sektörünün büyük ölçüde yabancı firmaların kontrolünde olduğunu vurgulayarak, “22 marka yabancıların elinde. Fiyatları da onlar belirliyor” ifadelerini kullandı.
Son bir yılda ambalajlı içme suyu fiyatlarındaki artış, halkın bütçesini zorluyor.
Nakliye, personel ve depolama giderlerinde kayda değer bir değişiklik olmamasına rağmen, damacana su fiyatları yüzde 50’yi aşkın zam gördü. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da 19 litrelik damacananın satış tarifesi 110 lira olmasına rağmen, fiyatlar markasına göre 135 ila 195 lira arasında değişiyor. Eldeki boş damacana iade edilmezse ücret 300 liraya kadar çıkabiliyor.
Yapılan incelemelere göre, bir damacananın içindeki suyun maliyetinin ise sadece 1.5 ila 3 TL arasında olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tutarın ambalaj, nakliye, reklam ve diğer kalemlere gittiği açıklandı. Ancak sektör temsilcileri, bu alanlarda ciddi bir artış yaşanmadığını belirterek zamlara tepki gösterdi.
İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, “Hiçbir gerekçe olmadan yapılan bu zamları kabul etmiyoruz. Markaları Ticaret Bakanlığı’na şikâyet ettik” dedi. Akkaya ayrıca, su sektörünün büyük ölçüde yabancı firmaların kontrolünde olduğunu vurgulayarak, “22 marka yabancıların elinde. Fiyatları da onlar belirliyor” ifadelerini kullandı.