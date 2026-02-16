https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/yuzyilin-konut-projesinde-haftanin-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-yaklasik-100-bin-kisi-ev-sahibi-1103525362.html

Yüzyılın Konut Projesi'nde haftanın kura çekimi takvimi belli oldu: Yaklaşık 100 bin kişi ev sahibi olacak

Yüzyılın Konut Projesi olarak bilinen sosyal konut projesinde bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacak. 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin... 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 11 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde, 29 Aralık başlayan kura süreci, 13 Şubat Cuma günü Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548, Kocaeli'nde 10 bin 340 konutun kura çekimiyle devam etti.Bu kapsamda, 29 Aralık 2025-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Bilecik, Çankırı, Bolu, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'nde kura çekimleri tamamlandı. Böylece 58 ilde toplam 213 bin 451 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, "Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor" ifadelerini kullandı.Konut sayısı 312 bin 290'a yükselecekYeni haftanın takvimine göre;Böylece 16-22 Şubat 2026 haftasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konutun daha kurası çekilecek. 22 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 69'a, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 312 bin 290'a yükselecek.

