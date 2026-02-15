https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/istanbulda-park-yeri-fiyati-kirayi-solladi-otopark-ucreti-20-bin-tlye-dayandi--1103519181.html
İstanbul'da park yeri fiyatı kirayı solladı: Otopark ücreti 20 bin TL'ye dayandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da otopark ücretleri rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Beyoğlu ve Nişantaşı gibi merkezi ilçelerde özel otoparkların aylık... 15.02.2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091205001_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_787f309ca1a75d588c7b13b54cd4e046.jpg
İstanbul’da merkezi ilçelerde özel otopark abonelik ücretleri 20 bin TL’ye kadar yükselerek konut kiralarıyla yarışır seviyeye ulaştı.İBB’ye bağlı İSPARK otoparklarında ücretler daha düşük olsa da yer bulmak zorlaşıyor. Oksijen'in haberine göre; Kadıköy Çinili Otopark’ta aylık ücret 9 bin TL seviyesindeyken, Beşiktaş Ihlamurdere ve Arnavutköy’deki bazı otoparklarda rakam 12 bin TL’ye ulaşıyor. Teşvikiye ve Nişantaşı çevresinde ise fiyatlar 16-20 bin TL bandına kadar yükseldi.Uzmanlara göre artan araç sayısı, sınırlı park alanı ve yüksek işletme maliyetleri fiyatları yukarı çekiyor. İstanbul Otopark Yönetmeliği’ne göre bir araç için en az 12.5 metrekare alan gerekiyor.Aylık 20 bin TL’lik abonelikte metrekare maliyeti Bin 600 TL’ye çıkıyor. Bu rakam, Endeksa verilerine göre Teşvikiye’deki ortalama konut kira metrekare fiyatının (721 TL) üzerinde seyrediyor.Vale ücretleri de benzer şekilde yükseldiEtiler, Nişantaşı ve Bebek gibi semtlerde vale hizmetleri saatlik 500 TL’den başlayıp bin 500 TL’ye kadar çıkabiliyor. Lüks otellerde ise 3 saatlik vale bedeli 800-900 TL bandında bulunuyor.Megakentte park sorunu derinleşirken, merkezi semtlerde araç sahibi olmanın önemli bir maliyet unsuruna dönüştüğü ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/istanbulda-2026-tarifesi-belli-oldu-mezarlik-otopark-servis-ucretleri-artacak-1101692677.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091205001_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e15c16092e0af83b8c3b79be97e03622.jpg
