Yasaklı sitede cinsel içerikli paylaşımlar yapanlar adliyeye sevk edildi: 300 milyonluk mal varlığına el konuldu

Türkiye'de yasaklı olan OnlyFans üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve buradan kazandıkları paraları aklayan 17 kişi adliyeye sevk edildi. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/1c/1056758432_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60a5bd03be182ffe1b929dcd71b86b39.jpg

Türkiye'de mahkeme kararıyla erişimi engellenen OnlyFans üzerinden cinsel içerikli paylaşımlar yapan ve buradan kazandıkları paraları akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişi adliyeye sevk edildi. Ücret karşılığında müstehcen fotoğraf ve video paylaştılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de yasaklı olan ve cinsel içerikli paylaşımların yapıldığı platform ile bu platforma yönelik özendirici paylaşımların yapıldığı diğer sosyal medya platformlarında ücret karşılığı müstehcen resim ve videoların paylaşıldığı tespit edilmiş, daha önce kapatılan platforma VPN aracılığıyla giriş yapıldığı belirlenmişti.Şüphelilerin yasaklı siteye girişlerin özendirilmesi amacıyla herkese açık sosyal medya platformlarındaki sayfalardan cinsel içerikli paylaşımlar yaptığı, bu paylaşımlardan elde ettikleri gelirlerle taşınır-taşınmaz araç, bitcoin, altın ya da banka üzerinden vadeli hesap açarak yatırım yaptıkları tespit edilmişti.300 milyon liralık mal varlığına el konulmuştu"Müstehcenlik" suçundan elde edilen suç gelirlerinin yatırım araçları üzerinden değerlendirilip suçtan elde edilen gelirin aklandığı yönünde kuvvetli emareler bulunurken, şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz, 14 araç olmak üzere taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 lira, şirketlerin sermaye piyasası değerlerinin yaklaşık 500 bin lira, toplamda şirketlerin sermaye piyasası ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının total değerinin ise 300 milyon lira olduğu değerlendirilmişti.Tespitlerin ardından İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir'in Edremit ilçesi ve Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde belirlenen adreslere 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalanmıştı.Aralarında ünlü isimler de varOperasyon kapsamında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak, Tülin Arıkoğlu gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya'nın cezaevinde, şüphelilerden Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

2026

