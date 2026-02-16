Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Vali Bogomaz: Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi'ne şimdiye kadarki en yoğun saldırısını düzenledi
Vali Bogomaz: Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi'ne şimdiye kadarki en yoğun saldırısını düzenledi
Muharebe sahasında yaşadığı büyük güç kaybını İHA saldırılarıyla örtbas etmeye çalışan Ukrayna yönetimi, sınırdaki bölgeleri hedef almayı sürdürüyor.
Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun dün bölgeye özel askeri harekatın başından bu yana en yoğun saldırısını düzenlediğini belirtti.Telegram hesabından açıklama yapan Bogomaz, "Dün Bryansk Bölgesi en güçlü ve yoğun saldırıya uğradı. Bir gün içinde bu kadar çok sayıda İHA'nın eş zamanlı fırlatıldığı başka bir bölge olmamıştı" dedi.Bogomaz, Ukrayna ordusunun terör eylemleri sonucunda bölgedeki bazı enerji tesislerinin hasar aldığını bildirdi.Bogomaz, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi semalarında 170'den fazla İHA düşürdüğünü söyledi.Bölgenin saldırılardan etkilenmemesi için yedek güç kaynakları devreye alındı, Bryansk ve beş kentte ısıtma ve elektrik temini 3 saat içinde yeniden sağlandı.Sınırdaki Bryansk Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonu devam ediyor.Ukrayna ordusu, neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedefleri İHA'larla ayrım gözetmeksizin vurmaya çalışıyor.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu hava, deniz ve kara tabanlı yüksek isabetli silah ve İHA'larla yalnızca Ukrayna savunma sanayii tesislerine ve askeri tesislere bombardımanlar düzenliyor.
Vali Bogomaz: Ukrayna ordusu, Bryansk Bölgesi'ne şimdiye kadarki en yoğun saldırısını düzenledi

Muharebe sahasında yaşadığı büyük güç kaybını İHA saldırılarıyla örtbas etmeye çalışan Ukrayna yönetimi, sınırdaki bölgeleri hedef almayı sürdürüyor.
Rusya'nın Bryansk Bölgesi Valisi Aleksandr Bogomaz, Ukrayna ordusunun dün bölgeye özel askeri harekatın başından bu yana en yoğun saldırısını düzenlediğini belirtti.

Telegram hesabından açıklama yapan Bogomaz, "Dün Bryansk Bölgesi en güçlü ve yoğun saldırıya uğradı. Bir gün içinde bu kadar çok sayıda İHA'nın eş zamanlı fırlatıldığı başka bir bölge olmamıştı" dedi.

Bogomaz, Ukrayna ordusunun terör eylemleri sonucunda bölgedeki bazı enerji tesislerinin hasar aldığını bildirdi.

Bogomaz, dün akşam yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Bryansk Bölgesi semalarında 170'den fazla İHA düşürdüğünü söyledi.

Bölgenin saldırılardan etkilenmemesi için yedek güç kaynakları devreye alındı, Bryansk ve beş kentte ısıtma ve elektrik temini 3 saat içinde yeniden sağlandı.

Sınırdaki Bryansk Bölgesi'nde terörle mücadele operasyonu devam ediyor.

Ukrayna ordusu, neredeyse her gün Rusya'nın sınır ve orta bölgelerindeki hedefleri İHA'larla ayrım gözetmeksizin vurmaya çalışıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına yanıt olarak, Rus ordusu hava, deniz ve kara tabanlı yüksek isabetli silah ve İHA'larla yalnızca Ukrayna savunma sanayii tesislerine ve askeri tesislere bombardımanlar düzenliyor.
