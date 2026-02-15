https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/slovakya-basbakani-ficodan-abye-rusya-ile-diyalogu-tesis-etme-cagrisi-1103519451.html
Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı
Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T19:23+0300
2026-02-15T19:23+0300
2026-02-15T19:23+0300
dünya
slovakya
fico
robert fico
marco rubio
abd
bratislava
rusya
diyalog
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı ile Rusya arasında diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.Fico, "Rusya ile diyaloğu tesis etmliyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu tesis etmeliyiz” diye konuştu. Slovakya Başbakanı, krizin başlamasından 3 ay sonra sona erebileceğini, ancak ‘bazı Batılı politikacıların’ bunu engellediğini dile getirdi.ABD ve AB'nin özellikle Mayıs 2025'te Slovak hükümetinin politikalarına ve girişimlerine ortaya koyduğu yaklaşımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Fico, “Slovakya Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildiği için Büyük Anavatan Savaşının sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlayan Moskova'daki törenlere katılmak için egemen bir karar aldım” diyerek, o dönemde Moskova’ya giderken 2 AB ülkesinin uçağına hava sahasını kapattığını da hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-yaptirim-politikasi-kendisine-zarar-veriyor-1103338006.html
slovakya
abd
bratislava
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_23:0:684:496_1920x0_80_0_0_99b82c068dd5874c26b1e8facbaf61e5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, fico, robert fico, marco rubio, abd, bratislava, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab
slovakya, fico, robert fico, marco rubio, abd, bratislava, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab
Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı
Slovakya Başbakanı Fico, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı ile Rusya arasında diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.
Fico, "Rusya ile diyaloğu tesis etmliyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu tesis etmeliyiz” diye konuştu.
Slovakya Başbakanı, krizin başlamasından 3 ay sonra sona erebileceğini, ancak ‘bazı Batılı politikacıların’ bunu engellediğini dile getirdi.
ABD ve AB'nin özellikle Mayıs 2025'te Slovak hükümetinin politikalarına ve girişimlerine ortaya koyduğu yaklaşımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Fico, “Slovakya Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildiği için Büyük Anavatan Savaşının sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlayan Moskova'daki törenlere katılmak için egemen bir karar aldım” diyerek, o dönemde Moskova’ya giderken 2 AB ülkesinin uçağına hava sahasını kapattığını da hatırlattı.