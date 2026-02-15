https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/slovakya-basbakani-ficodan-abye-rusya-ile-diyalogu-tesis-etme-cagrisi-1103519451.html

Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı

Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-15T19:23+0300

2026-02-15T19:23+0300

2026-02-15T19:23+0300

dünya

slovakya

fico

robert fico

marco rubio

abd

bratislava

rusya

diyalog

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı ile Rusya arasında diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.Fico, "Rusya ile diyaloğu tesis etmliyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu tesis etmeliyiz” diye konuştu. Slovakya Başbakanı, krizin başlamasından 3 ay sonra sona erebileceğini, ancak ‘bazı Batılı politikacıların’ bunu engellediğini dile getirdi.ABD ve AB'nin özellikle Mayıs 2025'te Slovak hükümetinin politikalarına ve girişimlerine ortaya koyduğu yaklaşımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Fico, “Slovakya Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildiği için Büyük Anavatan Savaşının sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlayan Moskova'daki törenlere katılmak için egemen bir karar aldım” diyerek, o dönemde Moskova’ya giderken 2 AB ülkesinin uçağına hava sahasını kapattığını da hatırlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-yaptirim-politikasi-kendisine-zarar-veriyor-1103338006.html

slovakya

abd

bratislava

rusya

ukrayna

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

slovakya, fico, robert fico, marco rubio, abd, bratislava, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab