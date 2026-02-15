Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/slovakya-basbakani-ficodan-abye-rusya-ile-diyalogu-tesis-etme-cagrisi-1103519451.html
Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı
Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti. 15.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-15T19:23+0300
2026-02-15T19:23+0300
dünya
slovakya
fico
robert fico
marco rubio
abd
bratislava
rusya
diyalog
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_0:0:765:431_1920x0_80_0_0_95357bb0171eb2289c84c2beee31a4fd.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı ile Rusya arasında diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.Fico, "Rusya ile diyaloğu tesis etmliyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu tesis etmeliyiz” diye konuştu. Slovakya Başbakanı, krizin başlamasından 3 ay sonra sona erebileceğini, ancak ‘bazı Batılı politikacıların’ bunu engellediğini dile getirdi.ABD ve AB'nin özellikle Mayıs 2025'te Slovak hükümetinin politikalarına ve girişimlerine ortaya koyduğu yaklaşımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Fico, “Slovakya Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildiği için Büyük Anavatan Savaşının sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlayan Moskova'daki törenlere katılmak için egemen bir karar aldım” diyerek, o dönemde Moskova’ya giderken 2 AB ülkesinin uçağına hava sahasını kapattığını da hatırlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/slovakya-basbakani-fico-avrupa-birliginin-yaptirim-politikasi-kendisine-zarar-veriyor-1103338006.html
slovakya
abd
bratislava
rusya
ukrayna
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0d/1101774709_23:0:684:496_1920x0_80_0_0_99b82c068dd5874c26b1e8facbaf61e5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
slovakya, fico, robert fico, marco rubio, abd, bratislava, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab
slovakya, fico, robert fico, marco rubio, abd, bratislava, rusya, diyalog, ukrayna, moskova, ab

Slovakya Başbakanı Fico’dan AB’ye Rusya ile diyaloğu tesis etme çağrısı

19:23 15.02.2026
© SputnikRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2026
© Sputnik
Abone ol
Slovakya Başbakanı Fico, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı ile Rusya arasında diyaloğun gerekli olduğunu vurguladı, Rus liderliğiyle doğrudan diyaloğun Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme sürecini önemli ölçüde etkileyeceğini ifade etti.
Fico, "Rusya ile diyaloğu tesis etmliyiz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu tesis etmeliyiz” diye konuştu.
Slovakya Başbakanı, krizin başlamasından 3 ay sonra sona erebileceğini, ancak ‘bazı Batılı politikacıların’ bunu engellediğini dile getirdi.
ABD ve AB'nin özellikle Mayıs 2025'te Slovak hükümetinin politikalarına ve girişimlerine ortaya koyduğu yaklaşımlarındaki farklılıklara dikkat çeken Fico, “Slovakya Kızıl Ordu tarafından özgürleştirildiği için Büyük Anavatan Savaşının sona ermesinin 80. yıldönümünü kutlayan Moskova'daki törenlere katılmak için egemen bir karar aldım” diyerek, o dönemde Moskova’ya giderken 2 AB ülkesinin uçağına hava sahasını kapattığını da hatırlattı.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2026
POLİTİKA
Slovakya Başbakanı Fico: Avrupa Birliği'nin yaptırım politikası kendisine zarar veriyor
7 Şubat, 18:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала