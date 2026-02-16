https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/uyusturucu-sorusturmasi-iki-unlu-isim-pozitif-cikti-1103546460.html

Uyuşturucu soruşturması: İki ünlü isim pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturmasında Çakal ve Reynmen’in testleri pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı’nın sonucu negatif olarak açıklandı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı.Gözaltına alınan 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal’ın uyuşturucu testinin (esrar ve kokain) pozitif çıktığı bildirildi. 'Reynmen' mahlaslı Yusuf Aktaş’ın saç örneğinden yapılan test sonucunun da (esrar ve kokain) pozitif olduğu belirtildi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; aynı operasyon çerçevesinde ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın ise test sonuçları negatif çıktı.İddialara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

2026

