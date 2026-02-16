Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Uyuşturucu soruşturması: İki ünlü isim pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturması: İki ünlü isim pozitif çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında Çakal ve Reynmen’in testleri pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı’nın sonucu negatif olarak açıklandı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T18:19+0300
2026-02-16T18:19+0300
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı.Gözaltına alınan 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal’ın uyuşturucu testinin (esrar ve kokain) pozitif çıktığı bildirildi. 'Reynmen' mahlaslı Yusuf Aktaş’ın saç örneğinden yapılan test sonucunun da (esrar ve kokain) pozitif olduğu belirtildi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; aynı operasyon çerçevesinde ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın ise test sonuçları negatif çıktı.İddialara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Uyuşturucu soruşturması: İki ünlü isim pozitif çıktı

18:19 16.02.2026
Uyuşturucu soruşturmasında Çakal ve Reynmen’in testleri pozitif çıktı. Barış Murat Yağcı’nın sonucu negatif olarak açıklandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturmada ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı.
Gözaltına alınan 'Çakal' mahlaslı Emirhan Çakal’ın uyuşturucu testinin (esrar ve kokain) pozitif çıktığı bildirildi. 'Reynmen' mahlaslı Yusuf Aktaş’ın saç örneğinden yapılan test sonucunun da (esrar ve kokain) pozitif olduğu belirtildi. Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; aynı operasyon çerçevesinde ifadesi alınan Barış Murat Yağcı’nın ise test sonuçları negatif çıktı.
İddialara ilişkin resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
