Uyumadan önceki 3 saat içinde yemek yememek kalp sağlığını destekleyebilir

ABD'de gerçekleştirilen bir çalışmada, uyku öncesindeki son 3 saatlik dilimde yemek tüketmemenin kalp sağlığı ve metabolizma üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği belirlendi.

Northwestern Medicine tarafından yürütülen araştırmada, son öğünün zamanlamasının kalp-damar sistemi ve metabolik süreçler üzerindeki etkileri incelendi.Çalışma kapsamında fazla kilolu bireylerden oluşan ilk grup, uyumadan en az 3 saat önce yemeği bırakırken, bu katılımcılar 13 ila 16 saatlik gece orucu uyguladı. İkinci grup ise 11 ila 13 saatlik gece orucu düzenini sürdürdü. Araştırmada tüm katılımcıların ayrıca yatmadan 3 saat önce ortam ışığını azaltmaları istendi.Katılımcıların kalori miktarında değişikliğe gidilmedi. Yalnızca yemek saatleri yeniden düzenlendi. Son öğününü daha erken saate çeken grupta gece boyunca kan basıncında ve kalp atış hızında belirgin düşüşler gözlenirken, kan şekeri düzeylerinde de iyileşme tespit edildi.Beslenme içeriği değiştirilmeden uygulanabilirAraştırmada, özellikle kalp hastalığı riski yüksek bireyler açısından, beslenme içeriğini değiştirmeden yalnızca öğün saatini erkene almanın uygulanabilir ve pratik bir yöntem olabileceği vurgulandı.Vücudun 'biyolojik saat'i olarak tanımlanan (biyolojik ritim) sirkadiyen ritmin; metabolizma ve kalp fonksiyonları dahil birçok süreci düzenlediğine dikkat çekildi. Metabolik sağlığın bozulmasının ise Tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması ve kalp hastalığı riskinde artışla bağlantılı olduğu ifade edildi.Çalışmanın bulguları Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology dergisinde yayımlandı.

