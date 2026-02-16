https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/tekirdagda-toz-tasinimi-camur-yagdi-1103527774.html

Tekirdağ'da toz taşınımı: Çamur yağdı

Tekirdağ'da toz taşınımı: Çamur yağdı

Sputnik Türkiye

16.02.2026

Türkiye'nin büyük bir kesiminde toz taşınımı etkili oluyor. O kentlerden biri de Tekirdağ.Çamur yağdıKentte sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.Ankara için valilikten uyarıAnkara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

