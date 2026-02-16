Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/tekirdagda-toz-tasinimi-camur-yagdi-1103527774.html
Tekirdağ'da toz taşınımı: Çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı: Çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T10:24+0300
2026-02-16T10:24+0300
türki̇ye
türkiye
tekirdağ
çamur
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/10/1103528063_10:0:1438:803_1920x0_80_0_0_82d41a48787fbb55d8d0637cb3851f5b.png
Türkiye'nin büyük bir kesiminde toz taşınımı etkili oluyor. O kentlerden biri de Tekirdağ.Çamur yağdıKentte sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.Ankara için valilikten uyarıAnkara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
2026
10:24 16.02.2026
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı
Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı.
Türkiye'nin büyük bir kesiminde toz taşınımı etkili oluyor. O kentlerden biri de Tekirdağ.

Çamur yağdı

Kentte sabah saatlerinde etkili olan hafif yağmurun ardından bir süre çamurlu yağış görüldü.
Özellikle park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.
Araçlarında toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Ankara için valilikten uyarı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren kent genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren il genelinde toz taşınımı beklendiği belirtildi.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
