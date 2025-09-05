Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat
© AAMeteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı yükseliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak etkili olurken Marmara'da rüzgarın hızı 60 km/saate ulaşacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hava kalitesini düşürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve Batı'da yüksek sıcaklık
Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Ani su baskınlarına dikkat
Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar etkili olacak
Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
Tozlu rüzgarla hava kalitesi düşüyor
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
ÇANAKKALE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EDİRNE 34°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 34°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu. Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat).
EGE
AFYONKARAHİSAR 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Bölge genelinde: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
AKDENİZ
ADANA 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu.
İÇ ANADOLU
ANKARA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 28°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu.
BATI KARADENİZ
BOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor
MALATYA 34°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 28°C – Parçalı ve az bulutlu
KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor
MALATYA 34°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan’da yağışlar yerel kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 37°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 33°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 33°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
Bölge genelinde: Az bulutlu ve açık, doğusunda toz taşınımı bekleniyor.