https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/meteoroloji-uyardi-siddetli-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-ani-su-baskinlarina-dikkat-1099120098.html

Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat

Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat

Sputnik Türkiye

"Bugünkü hava durumu: Marmara’da kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da şiddetli sağanak, Güneydoğu’da toz taşınımı etkili olacak. İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları!"

2025-09-05T06:34+0300

2025-09-05T06:34+0300

2025-09-05T06:34+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

istanbul hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

şiddetli yağış

sağanak yağış

şiddetli rüzgar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Batı'da yüksek sıcaklıkHava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Tozlu rüzgarla hava kalitesi düşüyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇANAKKALE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEDİRNE 34°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 29°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu. Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat).EGEAFYONKARAHİSAR 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİZMİR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluBölge genelinde: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.AKDENİZADANA 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBURDUR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu.İÇ ANADOLUANKARA 30°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 32°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 30°C – Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 28°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZBOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 33°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 29°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON 27°C – Parçalı ve çok bulutluBölge genelinde: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUERZURUM 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyorMALATYA 34°C – Parçalı ve az bulutluVAN 28°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan’da yağışlar yerel kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 37°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 36°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 33°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 34°C – Az bulutlu ve açıkBölge genelinde: Az bulutlu ve açık, doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, meteoroloji uyarısı, şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, 5 eylül hava durumu, il il hava durumu, mgm hava tahmini