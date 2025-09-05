Türkiye
Putin, 10. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/meteoroloji-uyardi-siddetli-saganak-ve-kuvvetli-ruzgar-etkili-olacak-ani-su-baskinlarina-dikkat-1099120098.html
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat
Sputnik Türkiye
"Bugünkü hava durumu: Marmara’da kuvvetli rüzgar, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da şiddetli sağanak, Güneydoğu’da toz taşınımı etkili olacak. İl il sıcaklıklar ve yağış uyarıları!"
2025-09-05T06:34+0300
2025-09-05T06:34+0300
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
şiddetli yağış
sağanak yağış
şiddetli rüzgar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2d594fba0aa8cfceae0876834cd46391.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve Batı'da yüksek sıcaklıkHava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar etkili olacakRüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Tozlu rüzgarla hava kalitesi düşüyorDoğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇANAKKALE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluEDİRNE 34°C – Parçalı ve az bulutluİSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 29°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu. Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat).EGEAFYONKARAHİSAR 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİZMİR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMUĞLA 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluBölge genelinde: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.AKDENİZADANA 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluBURDUR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluHATAY 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu.İÇ ANADOLUANKARA 30°C – Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 32°C – Parçalı ve az bulutluKONYA 30°C – Parçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 28°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu.BATI KARADENİZBOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluDÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutluZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu.ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA 33°C – Parçalı ve çok bulutluARTVİN 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 29°C – Parçalı ve çok bulutluTRABZON 27°C – Parçalı ve çok bulutluBölge genelinde: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUERZURUM 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyorMALATYA 34°C – Parçalı ve az bulutluVAN 28°C – Parçalı ve az bulutluBölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan’da yağışlar yerel kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR 37°C – Az bulutlu ve açıkGAZİANTEP 36°C – Az bulutlu ve açıkMARDİN 33°C – Az bulutlu ve açıkSİİRT 34°C – Az bulutlu ve açıkBölge genelinde: Az bulutlu ve açık, doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250904/2050nin-sosyal-medya-fenomenleri-boyle-gozukecek-kambur-bir-durus-yorgun-gozler-ve-1099102496.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098185861_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ea5dfefbee75186709b75a658ca6e0bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hava durumu, meteoroloji uyarısı, şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, 5 eylül hava durumu, il il hava durumu, mgm hava tahmini
hava durumu, meteoroloji uyarısı, şiddetli sağanak, kuvvetli rüzgar, toz taşınımı, 5 eylül hava durumu, il il hava durumu, mgm hava tahmini

Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat

06:34 05.09.2025
© AAMeteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat
Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak, ani su baskınlarına dikkat - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
© AA
Abone ol
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre iç ve batı kesimlerde hava sıcaklığı yükseliyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak etkili olurken Marmara'da rüzgarın hızı 60 km/saate ulaşacak. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı hava kalitesini düşürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 5 Eylül Cuma günü hava durumu tahminlerine göre İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve Batı'da yüksek sıcaklık

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar etkili olacak

Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Tozlu rüzgarla hava kalitesi düşüyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

ÇANAKKALE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EDİRNE 34°C – Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 29°C – Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 29°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğusunun çok bulutlu. Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat).

EGE

AFYONKARAHİSAR 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 37°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 31°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Bölge genelinde: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

AKDENİZ

ADANA 34°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 30°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY 32°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu.

İÇ ANADOLU

ANKARA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 32°C – Parçalı ve az bulutlu
KONYA 30°C – Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ

BOLU 31°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 31°C – Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 27°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 33°C – Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor
MALATYA 34°C – Parçalı ve az bulutlu
VAN 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Bölge genelinde: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu. Kuzeydoğusu ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kars ve Ardahan’da yağışlar yerel kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 37°C – Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 36°C – Az bulutlu ve açık
MARDİN 33°C – Az bulutlu ve açık
SİİRT 34°C – Az bulutlu ve açık
Bölge genelinde: Az bulutlu ve açık, doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Geleceğin Influencer'ının görüntüsü resmedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2025
YAŞAM
'2050’nin sosyal medya fenomenleri böyle gözükecek': Kambur bir duruş, yorgun gözler ve yaşlanmış bir yüzü olacak
Dün, 14:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала