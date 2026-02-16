Türkiye
Suriye'de patlama: Yaralılar var
Suriye'de patlama: Yaralılar var
Suriye'nin Süveyda ilinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir aracın patladığı bildirildi. İlk... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
Suriye'nin güneyinde Süveyda kentinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir araç patladı.Patlamada ilk belirlemelere göre birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
ortadoğu, suriye, patlama
Suriye'de patlama: Yaralılar var

17:54 16.02.2026 (güncellendi: 18:27 16.02.2026)
Suriye'nin Süveyda ilinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir aracın patladığı bildirildi. İlk bilgilere göre, patlama sonucu birkaç kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Suriye'nin güneyinde Süveyda kentinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir araç patladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
