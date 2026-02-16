https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/suriyede-patlama-yaralilar-var-1103546306.html
Suriye'de patlama: Yaralılar var
Suriye'de patlama: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Süveyda ilinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir aracın patladığı bildirildi. İlk... 16.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-16T17:54+0300
2026-02-16T17:54+0300
2026-02-16T18:27+0300
dünya
ortadoğu
suriye
suriye devlet başkanlığı
suriye hükümeti
suriye dışişleri bakanlığı
suriye geçici hükümeti
kuzey suriye
suriye krizi
suriye ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103132804_0:1:864:487_1920x0_80_0_0_7e45eef34815cd9e02dc5f1ef781d629.jpg
Suriye'nin güneyinde Süveyda kentinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir araç patladı.Patlamada ilk belirlemelere göre birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/pakistanda-bir-camide-patlama-cok-sayida-yarali-var-1103315267.html
suriye
kuzey suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1d/1103132804_108:0:757:487_1920x0_80_0_0_d11838b0141d3c7fbeb336bb5f05c5e4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, kuzey suriye, suriye krizi, suriye ordusu, patlama
ortadoğu, suriye, suriye devlet başkanlığı, suriye hükümeti, suriye dışişleri bakanlığı, suriye geçici hükümeti, kuzey suriye, suriye krizi, suriye ordusu, patlama
Suriye'de patlama: Yaralılar var
17:54 16.02.2026 (güncellendi: 18:27 16.02.2026)
Suriye'nin Süveyda ilinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir aracın patladığı bildirildi. İlk bilgilere göre, patlama sonucu birkaç kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Suriye'nin güneyinde Süveyda kentinin Karyah beldesinde, Sultan Basha Al-Atrash türbesinin yakınlarında silah ve mühimmat taşıyan bir araç patladı.
Patlamada ilk belirlemelere göre birkaç kişinin yaralandığı belirtildi.